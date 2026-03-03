為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳光復昏迷 澎湖縣長選舉群雄並起

    2026/03/03 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    大年初一跌倒受傷昏迷的澎湖縣長陳光復，連任之路添變數，下屆澎湖縣長選舉群雄並起，國民黨趁勢徵召湖西鄉長陳振中投入縣長選舉，加上無黨籍前馬公市長葉竹林、海洋志工陳盡川、前澎湖縣副縣長許智富相繼宣布參選，形成五搶一局面。

    可能形成5搶1 綠營添變數

    年底五合一選舉，因無黨籍縣長參選人葉竹林堅持參選，導致藍營人選遲遲未決，擔心重蹈本屆三腳督的教訓。反觀獲得提名連任的民進黨籍縣長陳光復，信心滿滿尋求連任之路，但過年一場跌落意外，不僅讓民進黨完美佈局出現變數，也讓國民黨徵召人選順利出爐。

    藍徵召陳振中 無黨籍葉竹林參選

    披掛藍袍上陣的湖西鄉長陳振中，在澎湖政壇素有好好先生之稱，鮮少樹敵，治理湖西鄉以小而美著稱，營造文化湖西的美譽，被認為是國民黨的強棒，但是仍需與系出同門的無黨籍葉竹林協調，雙方如果結盟，澎湖由綠地重現藍天的機率將大增。

    反觀穩紮穩打的民進黨，尋求連任的陳光復因一場意外震驚政壇，能否頂住選戰的高張力仍還是未知數，黨內也傳出換將的評估，實力最堅強的立委楊曜被視為第一人選，但楊已多次表態因健康因素，放棄下屆立委連任，臨時投入縣長選戰幾乎不可能。政院南服中心副主任顏子傑、立委楊曜服務處主任陳俊廷、馬公市長黃健忠等人，甚至陳光復子弟兵縣府文化局長陳鈺雲都是可能人選。

