    政治

    李四川辭呈傳3/10生效 蔣萬安：若確定會報告

    2026/03/03 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導

    國民黨預計三月徵召台北市副市長李四川參選新北市長，傳出李的辭呈可能在三月十日生效。台北市長蔣萬安昨天出席雙北八里污水處理廠移交典禮前受訪表示，市府有任何人事異動，確定後會向外界報告。

    新北市長侯友宜說，將與李四川並肩作戰、全力以赴，盼市政延續；他與李四川、新北市副市長劉和然都是多年老同事、老朋友，彼此溝通順暢、沒有私心，將以團結、和諧為原則，共同面對選戰。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，參選五百多天以來，她走遍新北各地，傾聽市民聲音，讓市民更認識她，並提出六大福利政見，勾勒市政願景，這份認真、會做事的態度，就是未來推動市政的態度，最認真的參選人，將來也會做最認真的市政準備。另外，各黨與候選人都有自己的節奏，她予以尊重，自己持續勤走基層、提出政見與願景。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天發起「新北歡唱巴士」活動，邀請六十歲以上長者以歌會友。他說，前民眾黨主席柯文哲提出壯世代政策，希望強化台灣長輩的政策連結，民眾黨在國會推動相關法令時，也朝此目標前進，在二〇二六年共同政見中，民眾黨將推出銀髮族政策。

