美智庫：美炸伊朗 移除北京在台海劇本的棋子

「石油是關係的起點」 讓中國在能源上獲持久影響力

美國和以色列二月廿八日聯手發動「史詩之怒」軍事行動打擊伊朗，美國智庫哈德遜研究所中東和平與安全中心資深研究員里布亞分析，此行動與台灣安全息息相關，北京多年來斥資數十億美元將伊朗打造成「結構性戰略資產」，消耗美軍在太平洋的軍事資源，川普政府直接打擊伊朗，等同拆解中國區域戰略的關鍵支柱，移除北京在台海劇本中的重要棋子。

打造伊朗成結構性戰略資產

消耗美軍在太平洋軍事資源

里布亞以「伊朗問題的關鍵在中國」為題撰文指出，透過中國「大戰略」的脈絡，才能看清伊朗問題的全貌。去年六月，以色列摧毀伊朗核設施並擊斃多名核心指揮官，徹底瓦解伊斯蘭共和國維持四十年的嚇阻神話，北京卻竭力為伊朗政權「輸血」，提供逾千噸飛彈原料，助其重建足以威脅波斯灣美軍航艦的戰力。

「石油是整段關係的起點。」里布亞表示，中國購入伊朗九成出口原油，透過關閉應答器的「幽靈船隊」規避制裁，二〇二一年以來，雙方累積交易超過一千四百億美元，不僅讓伊朗在經濟上高度依賴中國資金，也讓北京在全球最重要的能源走廊獲得持久影響力。

中企為伊導入精密監控系統

里布亞指出，華為、中興等中國企業為伊朗建構電信基礎設施，並導入精密監控系統，仿照中國「防火長城」建造伊朗國家資訊網路。今年一月鎮壓期間，這套系統成為革命衛隊追蹤與壓制異議者的工具，北京這麼做的理由和購買石油如出一轍，確保「依賴的伊朗，才是有用的伊朗」。

里布亞分析，伊朗對中國的價值更延伸至代理人戰爭。伊朗支持的胡塞武裝二〇二三年底攻擊紅海航運，重創全球貨運，迫使美軍投入高昂攔截成本，每枚攔截彈成本為一百萬至四百萬美元，美國在紅海航道每消耗一美元，就少一美元用於潛艦部署、太平洋基地建設甚至是台灣的防禦，北京則坐收漁利。

里布亞提到，伊朗的威脅也讓中國得以深化與波灣國家的關係，從沙烏地成為中國最大原油供應國、阿聯將華為技術嵌入關鍵基礎建設，到北京促成沙伊和解，隨著中國對海灣國家的掌握愈深，這些國家未來面對台灣問題，與美方同一陣線的可能性就越低。

里布亞強調，「史詩之怒」行動代表華府已經意識到，若台海爆發衝突，北京將轉向伊朗、俄羅斯與脫離美元體系的波灣國家；屆時中東將提供中國戰略能源緩衝，若產油國拒絕停止供油，西方制裁體系也將崩潰。她總結說，伊朗是北京在中東架構最集中也最脆弱的節點，打擊伊朗就是移除中國在台海劇本中的棋子，杜絕中東成為北京設計的第二戰線，這也代表川普深知：「通往太平洋之路，必經德黑蘭」。

