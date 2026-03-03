3500億Vs.8100億 藍版軍購條例 黨內意見分歧 藍委羅廷瑋曝：美方希望金額9千億

國民黨中央釋出3500億元版本軍購特別條例說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元大相逕庭。圖為美國陸軍海馬士多管火箭系統實彈操演。（美聯社檔案照）

國民黨版軍購特別條例將在六日（週五）付委審查，雖然國民黨中央已釋出三五〇〇億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過八〇〇〇億元大相逕庭。立法院國民黨團幹部昨與黨中央協調，黨內人士指出，此案由身兼國民黨政策會執行長的國民團總召傅崐萁親自處理，最後一定會整合出黨團的唯一版本，不會有個別委員的版本，於五日前提出送立法院議事處，在週五院會與政院版、民眾黨版併案審查。

有國民黨立委私下抱怨，大家都不知道黨版軍購條特別例的內容，沒有人看過，屆時可能會在沒人看過的情況下提出版本；而且黨中央在上週的立法實務研討會明令，不得有任何與黨中央論述不一致的說法，黨團幹部則是三緘其口。截至昨晚，黨籍立委也未收到今日要召開黨團大會的通知。

外傳黨主席鄭麗文只想放行三五〇〇億元，有藍委指出，在與美方溝通的過程中，美方「三五〇〇億不夠」的訊號非常明顯，黨版絕不會、也不能只有三五〇〇億元。國民黨立委羅廷瑋昨天間接證實，黨內的版本分別有三五〇〇億元、八一〇〇億元等，美方的意見則是九〇〇〇億元，希望協調能不失國防需求，又能與美方有默契。

國民黨立委賴士葆表示，「三五〇〇億元加Ｎ」比較切合實際且合理，過去都是美國先答應要賣什麼武器，我們才編列預算，要買多少，這些都要向人民講清楚。

明定懲罰條款？ 藍委：美方不會同意

至於國民黨版軍購特別條例是否訂履約期程與懲罰條款？藍委多方詢問專家，認為若訂罰則，美方不會同意簽約。賴士葆直言，畢竟過去都沒有，這是賣方市場，我們的籌碼太少了。國民黨立委洪孟楷也說，過去曾討論是否納入罰則機制，他認為核心原則在於「把錢花在刀口上」，保障中華民國的防衛需求。

羅廷瑋表示，黨中央是希望先通過美方已公布的三五〇〇億元，但藍委們認為後續還有維護等狀況要納入，很多藍委的想法是六〇〇〇億元到八〇〇〇億元，徐巧芯的版本將民進黨漫無目的的空白支票更具體化，包括無人機、火箭、防空系統等，因此能說服青壯派的立委。

羅廷瑋指出，民眾黨會透過修正動議或新版本，讓民眾黨版更完善，因此國民黨也希望以此為鑑，推出更完善的版本，很多藍委都希望以徐巧芯的八一〇〇億元版本為主，希望黨中央能與黨團多一點溝通，最後的結果還是要尊重黨團的討論。

