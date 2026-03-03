美APEC高階官員來訪 挺台有意義國際參與

美國亞太經濟合作高階官員凱西．梅斯本月二日及三日訪問台灣兩天。（路透檔案照）

美國亞太經濟合作高階官員（U.S. Senior Official for APEC）凱西．梅斯（Casey Mace）本月二日及三日訪問台灣兩天。美國在台協會（AIT）昨日說明，梅斯將與台灣官員及產業界領袖，針對APEC相關議題交換意見。

AIT指出，梅斯訪台期間將與高階官員與產業界領袖會談，就亞太經濟合作會議相關議題交換意見，促進台美經濟合作。梅斯也將針對台灣有意義地參與國際社群表達支持，尤其聚焦於供應鏈韌性、AI，以及數位經濟領域。

梅斯上月曾率美國政府官員赴中國深圳出席亞太經濟合作會議第一次資深官員會議，我國亦有外交部國際組織司司長孫儉元出席。梅斯會後指出，川普政府已經在APEC推出一筆兩千萬美元基金，協助區域內夥伴經濟體採用美國AI技術，藉以強化美國自身在新興技術的領導地位。

梅斯當時也說明，美國在第一次資深官員會議中提出的重點為，促進美國與亞太地區公平、平衡的貿易關係，希望將對話聚焦於公平、平衡的貿易上，也相當注重促進數位經濟、AI、美國科技出口、農產出口、能源出口等項目。

