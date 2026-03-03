為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美APEC高階官員來訪 挺台有意義國際參與

    2026/03/03 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    美國亞太經濟合作高階官員凱西．梅斯本月二日及三日訪問台灣兩天。（路透檔案照）

    美國亞太經濟合作高階官員凱西．梅斯本月二日及三日訪問台灣兩天。（路透檔案照）

    美國亞太經濟合作高階官員（U.S. Senior Official for APEC）凱西．梅斯（Casey Mace）本月二日及三日訪問台灣兩天。美國在台協會（AIT）昨日說明，梅斯將與台灣官員及產業界領袖，針對APEC相關議題交換意見。

    AIT指出，梅斯訪台期間將與高階官員與產業界領袖會談，就亞太經濟合作會議相關議題交換意見，促進台美經濟合作。梅斯也將針對台灣有意義地參與國際社群表達支持，尤其聚焦於供應鏈韌性、AI，以及數位經濟領域。

    梅斯上月曾率美國政府官員赴中國深圳出席亞太經濟合作會議第一次資深官員會議，我國亦有外交部國際組織司司長孫儉元出席。梅斯會後指出，川普政府已經在APEC推出一筆兩千萬美元基金，協助區域內夥伴經濟體採用美國AI技術，藉以強化美國自身在新興技術的領導地位。

    梅斯當時也說明，美國在第一次資深官員會議中提出的重點為，促進美國與亞太地區公平、平衡的貿易關係，希望將對話聚焦於公平、平衡的貿易上，也相當注重促進數位經濟、AI、美國科技出口、農產出口、能源出口等項目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播