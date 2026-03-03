李貞秀切結書被踢爆沒勾雙重國籍 綠：公然詐騙

民眾黨中配立委李貞秀爆出報到時所簽署的切結書未勾「雙重國籍」。圖為李曾秀出退出中華人民共和國國籍申請表。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍爭議延燒，李貞秀昨日又被踢爆上個月在立法院報到時所簽署的切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯使公務員登載不實罪。民進黨立委吳思瑤批評，民眾黨至今仍在包庇、護航李貞秀違法就職的行為。律師黃帝穎也表示，立法院若查核發現不實，有告發不法的義務，民眾也可舉相當事證告發偽造文書罪。

黃國昌：我國不承認中華人民共和國

對此事件，李貞秀不予回應。民眾黨主席黃國昌昨天受訪表示，在目前中華民國的憲政秩序下，「在法律上，我們根本就不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前規範的憲政架構。

吳思瑤表示，立法院一一三位立委都必須在立委就職前的切結書勾選相關項目，若李貞秀在文件上登載不實，使立法院依據錯誤訊息讓她就任立委，就是視台灣法治於無物，不僅違反「刑法」使公務員登載不實罪，更是公然藐視台灣法治，是最大的詐騙。國民黨立委翁曉玲聲稱要以她的名義幫李貞秀索資，這不僅是包庇，更是為違法就職的李貞秀遂行刺探國家機密的共犯以及幫凶。

律師黃帝穎指出，國籍法明定「公職人員禁止雙重國籍」，立法院身為公家行政機關，提出切結書表單給新到任的立委填寫，李貞秀應如實填寫繳回，若填寫不實國籍資料，即是涉犯使公務員登載不實文書罪。此項罪名侵犯國家法益，非告訴乃論，李貞秀也不能以「主觀上認知已取得我國身分證，沒有犯意」為由來主張阻卻違法。

黃帝穎批黃法盲 瞎挺李貞秀

對於黃國昌表示「我們根本就不承認中華人民共和國」，依此主張李沒有雙重國籍，黃帝穎反批黃國昌「簡直法盲」。黃帝穎說，我國法律沒有不承認中華人民共和國，例如高等法院上月的的最新判決，新北市里長姚韋華違反反滲透法、被判刑兩年半，就白紙黑字寫了「中華人民共和國」，黃帝穎批「黃國昌為了瞎挺李貞秀，不承認中華人民共和國，已是國際笑話」。

