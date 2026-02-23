為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳光復「睜眼了」 聽得見叫喚

    2026/02/23 05:30 記者洪臣宏／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復於年初一摔倒受傷昏迷，目前昏迷指數已從入院時的三進步到六。（資料照，民眾提供）

    澎湖縣長陳光復於年初一摔倒受傷昏迷，目前昏迷指數已從入院時的三進步到六。（資料照，民眾提供）

    昏迷指數進步到六

    澎湖縣長陳光復於年初一摔倒受傷昏迷，家屬昨天透過陳光復臉書表示，這幾天在陳的耳邊輕聲說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應，昏迷指數從入院時的三，進步到現在的六，目前仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。

    仍處於關鍵觀察期

    陳光復家屬說明，​醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但都在可控範圍內，​目前仍處於關鍵觀察期。

    牧師廖述哲轉述施淵泉牧師探視情況說，非常感謝高雄榮總醫療團隊的用心照顧，陳縣長生命跡象穩定，天天進步，醫生們都說非常的好，叫他的名字，要他眼睛左右動一動，都有回應並流出眼淚，整個療程穩定成長中。

    施淵泉也謝謝賴總統每天電話關心病況，榮總李院長、醫療團隊全力搶救及治療，謝謝海內外關心的家人、兄弟姐妹們，一起集氣禱告加油，家屬無限感恩。

    民進黨澎湖縣黨部主委顏家康昨在黨部粉專貼文指出，陳光復生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。縣長家屬表達，這段期間各界及縣民的關心與祈福，都是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播