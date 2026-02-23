陳光復「睜眼了」 聽得見叫喚

澎湖縣長陳光復於年初一摔倒受傷昏迷，目前昏迷指數已從入院時的三進步到六。（資料照，民眾提供）

昏迷指數進步到六

澎湖縣長陳光復於年初一摔倒受傷昏迷，家屬昨天透過陳光復臉書表示，這幾天在陳的耳邊輕聲說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應，昏迷指數從入院時的三，進步到現在的六，目前仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。

仍處於關鍵觀察期

陳光復家屬說明，​醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但都在可控範圍內，​目前仍處於關鍵觀察期。



牧師廖述哲轉述施淵泉牧師探視情況說，非常感謝高雄榮總醫療團隊的用心照顧，陳縣長生命跡象穩定，天天進步，醫生們都說非常的好，叫他的名字，要他眼睛左右動一動，都有回應並流出眼淚，整個療程穩定成長中。

施淵泉也謝謝賴總統每天電話關心病況，榮總李院長、醫療團隊全力搶救及治療，謝謝海內外關心的家人、兄弟姐妹們，一起集氣禱告加油，家屬無限感恩。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康昨在黨部粉專貼文指出，陳光復生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。縣長家屬表達，這段期間各界及縣民的關心與祈福，都是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量。

