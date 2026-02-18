賴清德：經濟發展好 擴大照顧全民

總統賴清德大年初一馬不停蹄走訪六縣市八處廟宇發福袋，民眾高興與他擊掌。（記者盧賢秀攝）

大年初一 馬不停蹄走訪六縣市 要讓各行各業都能安居樂業

農曆正月初一，總統賴清德昨天馬不停蹄走訪六縣市八處廟宇，參拜祈福、並發福袋，賴表示，過去一年經濟成長率八、六五％，表現比日韓都好，未來全民無論各行各業都有錢可以賺，生活可以安居樂業，同時要擴大照顧基層及弱勢，經濟發展好，政府拿錢照顧民眾才有意義。

賴清德初一首站前往台北市艋舺龍山寺，隨後轉往新北市萬里忠福宮、萬里昭靈宮，以及基隆市的基隆慶安宮，再回到新北市的竹林山觀音寺；下午則南下嘉義縣市，分別走訪嘉義城隍廟、朴子配天宮，最後一站為台南市「麻豆代天府」。

賴總統在廟宇參香祈福，並向在場民眾拜年、問好，指其為台灣祈福，第一，祈求觀音佛祖大展神通、聞聲救苦，保庇台灣國泰民安、風調雨順；第二，祈求觀音佛祖保庇台北市、全台灣四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安；三求所有善男信女新的一年，馬年走大運、馬上發財。

新年伊始，賴清德提及，今年最主要的工作就是運用過去一年各行各業的認真打拼、全國人民努力的經濟成果，繼續拚經濟。台灣去年經濟成長率非常好，股票表現也非常好，一定要把握這基礎繼續發揮下去。

盼立院速通過國防預算及總預算案

賴清德同時向朝野喊話，強調經濟好，就要通過國家總預算，讓經濟更有力量進步、讓政府更有力量把人民照顧好；國防預算也一定要通過，因為國家賺再多錢，若沒有國防保護國家安全，賺錢也不夠安全，所以希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕緊通過國防預算、今年度中央政府總預算案。

賴清德說，去年雖然有美國的貿易關稅威脅，但是台灣的各行各業、全民都很打拼，整體經濟成長率達到八．六五％，很不容易，日本、韓國才一％多，美國才二％多，隔壁的（指中國）才四％多，台灣是八％多；對美關稅談判很順利，接下來要照顧中小微企業，幫助他們轉型、升級，讓他們有競爭力，大家有工作，讓經濟可以繼續蓬勃發展，全台人民無論各行各業都有錢可以賺，生活可以安居樂業。

賴清德表示，其次要加薪與減稅，蔡英文總統與他任職的十年間，軍公教人員加薪四次；減稅的部分，包括個人減稅、家庭減稅，台灣有四十％至五十％的人免繳所得稅，讓大企業賺錢，並以此照顧基層民眾。除了〇到六歲國家一起養、高中職免學費（公私立皆同）、私立大學補助等福利政策外，政府要照顧基層及弱勢，今年還會擴大照顧低收入戶、中低收入戶，發展經濟好，政府拿錢照顧民眾才有意義。

