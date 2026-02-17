陳光復重摔昏迷 關鍵13分鐘搶救過程曝光 議長：去年就眼睛不適

三總澎湖分院副院長田炯璽，說明陳光復關鍵十三分鐘搶救。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復今（17）日在澎湖縣文化局演藝廳，參加春節公演活動並發放紅包時，不慎於階梯失足跌倒，導致顱內出血，一度呼吸心跳停止，三總澎湖分院副院長田炯璽說明關鍵13分鐘搶救過程。議長陳毓仁表示，去年就曾傳出陳光復眼部不適。

田炯璽表示，陳光復到院前就處於無心跳跡象的狀態，到院之後進行心肺復甦術急救，並未進行電擊。給予升壓藥、急救約13分鐘之後，陳光復才恢復心跳，逐漸使用相關藥物回復血壓。今日急診室是心臟內科值班醫師邢世珏、急診專科醫師石宏凱共同進行急救任務，並執行全身電腦斷層檢查。

田炯璽進一步說明，陳光復初步檢查後，排除心臟方面的問題，但無法完全排除是否有心率不整，因此造成臨時血壓、腦部血流不穩的狀況，換句話說，目前造成陳縣長跌倒、意識昏迷原因待查，三總澎湖醫院待陳光復血壓、心跳恢復正常後，旋即聯絡直升機進行後送。

另外，前往醫院探視的澎湖縣議長陳毓仁提到，早在去年底提名期間，陳光復就出現眼睛不適狀況，不過是否為跌倒主因，仍須待專業醫療團隊釐清。但陳光復在後送過程，曾短暫張開眼睛，因身上有插管，無法得知是否意識清醒？隨後又注射鎮定劑等藥物，再度昏迷。

陳光復跌倒重傷失去呼吸心跳，在三總澎湖分院急診室搶救。（記者劉禹慶攝）

