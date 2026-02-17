為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭美琴曬出超狂「香菜魔人」 釣出小英喊︰給我來一杯雙倍濃

    2026/02/17 21:55 即時新聞／綜合報導
    副總統蕭美琴今日到彰化發送新年福袋，享用到特色飲品「香菜魔人」，意外釣出同樣也是「香菜控」的蔡英文留言關注。（圖擷取自tsai_ingwen、@bikhimhsiao Threads，本報合成）

    副總統蕭美琴今日到彰化發送新年福袋，享用到特色飲品「香菜魔人」，意外釣出同樣也是「香菜控」的蔡英文留言關注。（圖擷取自tsai_ingwen、@bikhimhsiao Threads，本報合成）

    副總統蕭美琴今（17）日到彰化發送新年福袋，並在北斗鎮獲得「偑巷咖啡」老闆招待結合在地美食的「香菜全餐」，包含香菜汁、香菜波羅、北斗肉圓等。事後蕭美琴將照片分享到Threads，意外釣出同為「香菜控」的前總統蔡英文回覆，2人逗趣互動隨即引發網友熱議，並吐槽2人能成為一起吃年夜飯的好麻吉不是沒有原因。

    蕭美琴今日中午分享一杯「偑巷咖啡」的招牌飲品照片，為老闆莊浚勝使用100%香菜汁製成的「香菜魔人」，杯子還張貼寫有「七喜春來」、「馬上變好」、「香菜型男」、「香菜美女」等吉祥話的貼紙。貼文發布後，迅速吸引許多香菜控關注、討論它的美味口感，蔡英文也在貼文下方留言笑說︰「這也給我來一杯，雙倍濃❤️」

    其他網友見狀紛紛留言吐槽2人，「神奇的小英和地獄料理」、「我很愛妳，但香菜我不行」、「我什麼都支持你，唯獨這個」、「抱歉了小英，這題我們沒有共識」、「這我喝過，已經很濃，總統要確欸」、「行常人所不能行，果然是總統級點菜」、「難怪妳能跟蔡英文吃那麼多年的年夜飯」、「第一次聽到espresso用在香菜上，果然是香菜英文」、「我決定使用小英魔法應戰︰我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

    也有網友好奇討論起「香菜魔人」的味道，「雖然我也愛吃香菜，但這杯喝起來到底什麼味道」、「我可以生啃香菜，但是這杯我不太確定我行不行」、「雖然我可以接受香菜，但整杯香菜汁，可以加一點點鮮奶嗎？」。也有喝過的過來人分享，「香菜魔人」喝起來香菜味真的非常濃郁，因此看到蔡英文留言想要喝「雙倍濃」，感到非常震驚。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

