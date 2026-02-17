紅包單數不吉利 ？她憂小姑連2年包2100元 內行揭「超暖含義」

每逢農曆春節，家家戶戶會給小輩或長輩發象徵好運的「紅包」，然而紅包金額包多少才合適，總會難倒一票人。示意圖。（資料照）

每逢農曆春節，家家戶戶會給小輩或長輩發象徵好運的「紅包」，然而紅包金額包多少才合適，總會難倒一票人。一名媽媽發文詢問，小姑連續2年都會各包2100元給自家2個小孩，讓她感到相當困惑又擔憂，不知道是否有特殊含義？貼文一出，意外掀起熱烈討論，更釣出內行人解釋，這組數字確實暗藏很溫暖的祝福！

據悉，民間不成文的紅包習俗，金額都會包雙數，盡可能避免不吉利的單數。一名女網友昨（16）日在社群平台Threads發文表示，她觀察到小姑已連續2年，都是給她的2個孩子包2100元，一開始她以為對方只是放錯，直到今年她又看到同樣金額，因此產生懷疑與好奇，不確定是否藏有其他意思，又擔心直接詢問太失禮，最終只好上網求助。

貼文發布後，立即釣出內行網友留言解答，這組數字絕對不是隨意亂包，「多100元代表多一點福氣」、「尾數加一點象徵出人頭地」、「尾數加100代表多一點運氣與圓滿」、「期許自己家族的人出人頭地的意思」、「以前有個長輩都會包1100、2100之類的金額，寓意是祝福將來孩子出人頭地（因為多出了一點）」、「2000是雙數表吉祥，100是多一點表出人頭地。如果是210也行，但感覺太少。21變成單數不吉祥」。

除了討論這個冷知識，還有部分網友以自身經驗與民間傳統習俗的角度質疑，單數金額比較常見於喪禮的白包，認為紅包包這組數字相當不妥。這些想法被多數網友反駁，強調無論是領或包紅包的最大重點，在於心意而非數字本身，也不必過度解讀數字，「我都教孩子收到的是祝福」、「年都是心意最重要，有拿到多少我都很開心」。

其他網友也紛紛為原PO小姑緩頰，認為現代社會對「數字禁忌」早已不像過去那麼嚴格，況且小姑既然願意連續2年一口氣給2名小孩包4200元，代表她非常疼愛自己的親人，否則不可能願意額外付出這筆費用，與其不斷糾結數字吉凶寓意，不如好好珍惜親人之間的感情與祝福；倘若真的相當在意，則建議可以透過家人委婉詢問。

