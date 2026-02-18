為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台美貿易協定 立院最快3/12排審 藍白若修改 恐需重談

    2026/02/18 05:30 記者鍾麗華、何玉華／台北報導
    「台美對等貿易協定（ART）」已在13日簽署（見圖，行政院提供），立法院最快3月12日排審，藍白若修改內容，會面臨重新談判的問題。

    台美雙方已在十三日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，協議文本將在新會期送立法院審議，由於美國總統川普因南韓國會未審議完成雙方的協議，逕自宣布調高對南韓關稅，而藍營立委也有地方選舉與業者壓力，據評估，立院委員會最快三月十二日排審，在野立委雖可能會「技術性干擾」，但最後恐不得不通過，但ART內容如被國會修正，就會面臨重新談判的問題。

    載明國防支出 在野質疑涉預算權

    行政院長卓榮泰昨一早前往台北市木柵忠順廟參拜祈福，對於國防特別條例草案仍卡在立院，「台美對等貿易協定（ART）」協議文本也將在新會期排審，卓榮泰表示，希望國人能持續支持；去年一整年大家的努力，台灣無論內外，現在是正好的時候，今年順這個風，順這個勢，百工百業要再衝一波。

    立院藍白黨團稱，會儘速排案審查台美對等貿易協定（ART），據推估，行政院春節後最快於二月廿六日開院會通過ART，若當天下班前送至立院，立院最快可於三月六日院會一讀付委，並在三月十一日立院召委選舉完隔天，三月十二日由外交與財政、經濟聯席委員會排案審查。

    不過，藍白黨團對於協定文本載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的三％」等提出質疑，被認為涉及我國的預算權。如果藍白要求修改協定，根據「條約締結法」規定，條約案經簽署後，若未通過國會審議或遭修正，應退回主辦機關與締約對方重新談判。

    南韓協定受阻 關稅即暴增至25％

    據分析，ART內容如被國會修正，就會面臨重新談判的問題，在南韓關稅從十五％暴增至二十五％的前車之鑑下，加上社會各界對這次談判結果，也已陸續表達肯定，包括手工具、工具機產業，以及工商協進會等多個工商團體，都公開表示支持，藍白最後應是不得不通過，但可能以附帶決議的方式來「技術性干擾」。

