網傳AI原住民挺高金 伍麗華：建數位防線

無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費．網壇卻瘋傳假「AI原住民」發聲力挺高金。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費．網路卻瘋傳假「AI原住民」發聲力挺高金。民進黨籍原住民立委伍麗華昨表示，中共正利用AI技術偽造原住民形象，並結合「炎黃子孫」的錯誤史觀，試圖消滅台灣原住民族作為「南島語族起源」的主體性，這場數位特洛伊木馬式的滲透，政府、平台與全民應共同構築三位一體的數位防線。

特洛伊木馬式滲透

伍麗華指出，有大量網軍利用AI生成「我是XX族，我挺OOO」．但這些AI原住民穿著的並非各族傳統服飾，造成扭曲文化。這種利用網軍一次性大量生成模板文章，同時發布、製造輿論、帶風向誤導視聽，是近年來中共網路戰常見的手法，而這次針對台灣原住民的行動影響非同小可，由於關於台灣原住民的網路資料較少，如今更要面臨中共網軍所帶動的虛假原住民言論。

請繼續往下閱讀...

她調查發現，中共統戰手法已從實體的落地接待進化為「雲端滲透」，未來可能出現穿著族服、口音道地的AI虛擬原住民網紅或深偽族群領袖，在社群媒體上宣揚武統或投降論調。這是一種數位特洛伊木馬，旨在製造族群內部混亂，瓦解台灣的防衛意志。

針對新型態的AI威脅，伍麗華提出三大層面具體的數位防線建構方案，首先，在政府層面加速「AI基本法」修法，針對涉及國安、煽動戰爭的惡意AI內容訂定刑責，研發AI反制技術提升即時辨識能力；平台層面，要求社群平台落實數位浮水印，強制標示AI生成內容，建立惡意機器人帳號的快速下架機制。

伍麗華補充，就民眾層面，培養「眼見不一定為憑」的習慣，將AI識讀納入原鄉與公民教育，推廣停、看、聽查證原則，善用事實查核中心資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法