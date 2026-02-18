年初一發紅包 到演藝廳參加活動 澎湖縣長陳光復 階梯跌落昏迷

澎湖縣長陳光復昨參加春節活動，進入演藝廳前先發紅包（圖中），不料在會場從階梯摔落倒地，頭部重創，先送澎湖三總，再後送高雄榮總救治。（民眾提供）

大年初一，澎湖縣長陳光復昨日在文化局演藝廳參加春節表演活動時，由階梯直接摔落倒地，因頭部受到重創昏迷，心跳一度停止，送往三總澎湖醫院搶救後恢復心跳，緊急後送高雄榮總救治，高榮說明，陳光復處於三天到七天的危險緊急觀察期，準備進行顱內減壓手術。受傷期間由副縣長林皆興代行。

顱內出血 後送高雄榮總救治

總統賴清德、副總統蕭美琴相繼在臉書發文祈願陳縣長平安度過難關。賴清德指出，「我已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治！」蕭美琴也發文說，請大家一起為陳縣長集氣祈福，早日恢復健康。

請繼續往下閱讀...

陳光復現已七十二歲，頭部直接墜地，陷入深度昏迷，心跳一度停止，送醫後顱內出血，呈現呼吸心跳停止，經過醫院搶救恢復心跳，啟動後送機制，晚間六時後送高雄榮總就醫。

高雄榮總院長陳金順說明，陳縣長心臟停止經過廿分鐘的急救有恢復生命跡象，晚間七點送到高榮，經過一個小時的系列檢查，初步認定是一個意外的撞擊造成腦部的一個傷害，有顱內出血，目前主要治療是藥物治療，還有顱內的減壓手術及加護病房持續的一個加強性治療。目前陳光復處於三天到七天的危險緊急觀察期，準備進行顱內減壓手術。

陳光復甫被民進黨中央徵召競選連任，原認為選情穩定，但發生此一突發狀況，選情生變，外界已關心後繼人選問題，立委楊曜被視為接手第一強棒，但楊曜已宣布放棄參選下屆立委，退出政壇提攜後進，恐成為民進黨中央頭痛問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法