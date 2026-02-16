為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    無懼中共通緝威脅 沈伯洋赴法國8天完成外交任務

    2026/02/16 05:30 記者林哲遠／台北報導
    中共去年以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，發布紅色通緝，揚言透過國際刑警組織全球抓捕、通緝民進黨立委沈伯洋，但這項片面宣稱已被國際刑警組織打臉。（資料照）

    中共去年以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，發布紅色通緝,揚言透過國際刑警組織全球抓捕、通緝民進黨立委沈伯洋,但這項片面宣稱已被國際刑警組織打臉。（資料照）

    中共去年以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，發布紅色通緝，揚言透過國際刑警組織全球抓捕、通緝民進黨立委沈伯洋；為破除中共的威嚇，沈當時旋即前往德國國會作證，又赴荷蘭，與民進黨立委范雲出席國際自由聯盟會議。在春節前夕，沈伯洋不畏中共恫嚇，隻身前往法國就國家安全戰略、小橘書、認知戰等議題與法方進行為期八天的交流。

    中共重慶市公安局去年十月廿八日片面宣稱以涉嫌「分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查，中國官媒更稱一旦偵結，可透過「國際刑警組織」發布「紅色通緝令」全球抓捕，但這項片面宣稱已被國際刑警組織打臉。

    由於法國是國際刑警總部的所在地，法國也與中國簽有引渡協議，沈伯洋頂著中共全球通緝的壓力，完成為期八天的外交任務。沈昨受訪透露，他七日出發前往法國，針對台灣國防部新版全民國防手冊「台灣全民安全指引」、國安戰略、假訊息、認知戰、社群媒體、網路戰、國家韌性、軍事等相關議題交流、討論。

    沈伯洋表示，目前法國在國安戰略對中國的認知、掌握度非常高，法國去年也發放法國版「小橘書」《全民有責：應對各式風險行動指南》；再者，法國在打擊假訊息的相關單位，都有參考、借鏡台灣來設置，在各層面上法方都會持續與台灣進行密切交流。

    此外，沈下個月將前往亞洲國家，針對我國外交、國防等議題與他國深度交流，他強調：「我會和我的國家，持續站在最前線。」

    在春節前夕，沈伯洋不畏中共恫嚇，隻身前往法國就國家安全戰略、小橘書、認知戰等議題與法方進行為期八天的交流。（翻攝沈伯洋臉書）

    在春節前夕，沈伯洋不畏中共恫嚇，隻身前往法國就國家安全戰略、小橘書、認知戰等議題與法方進行為期八天的交流。（翻攝沈伯洋臉書）

