國共智庫論壇登場》蕭旭岑：勿讓外國掏空台灣 宋濤再喊同屬一中

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，昨天在北京登場。（國民黨提供）

由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨在北京舉行，中國大陸國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑異口同聲說，「要堅持九二共識、反對台獨」。會後國民黨表示，就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」三項議題深入交流，並達成五個面向、十五項共同意見。

宋濤在開幕式講話時提到，舉辦兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措，當前台海局勢複雜嚴峻，這次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，具有重要意義。

宋濤提出「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸同屬一個中國」、「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」等看法，並表示，中華民族偉大復興更加勢不可擋，將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。

蕭旭岑致詞時深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融，兩岸攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。「我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。」

會後國民黨表示，兩黨與兩岸相關領域代表、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」三項議題深入交流，並達成五個面向、十五項共同意見。包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作，以及強化兩岸防災減災合作。

經濟學人專訪 鄭：兩岸統一條件不成熟

此外，國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時表示，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。至於中方期待兩岸能和平統一，鄭麗文則認為，討論這個言之過早，沒有成熟的條件。

在身分認同議題上，鄭認為，台灣跟中國的概念不應該是對立，應該是包容的。回歸中華民國憲法規定，「我們也是所謂的中國人。」

