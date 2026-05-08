荷蘭郵輪爆漢他病毒已3死 疾管署確認「無台灣籍乘客」

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號（MV Hondius）」日前爆發罕見漢他病毒安地斯型群聚事件。（路透）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號（MV Hondius）」日前爆發罕見漢他病毒安地斯型群聚事件，外媒一度引述匿名乘客爆料，稱提前下船旅客中包含台灣人，引發外界關注。疾管署今天表示，經向世界衛生組織（WHO）、荷蘭及阿根廷等多方管道查證後，已確認船上及提前下船乘客名單中均無台灣籍公民，認定相關消息為誤傳。

疾管署指出，針對網路與外媒報導「有台灣人搭乘該郵輪並提前返台」一事，已於2026年5月7日透過國際衛生條例（IHR）窗口，分別向荷蘭、阿根廷及WHO查證，確認船上乘客與船員名單，以及4月24日在聖赫勒拿島（Saint Helena）提前下船旅客資料。荷蘭與阿根廷IHR窗口當天晚間陸續回覆，表示目前掌握的乘客及船員名單中，均未發現台灣籍公民。

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疾管署進一步說明，郵輪公司Oceanwide Expedition於5月4日發布新聞稿指出，船上共149名乘客與船員，並無台灣籍人士；WHO於5月7日記者會也提到，4月24日提前下船乘客分別來自12個國家，同樣沒有台灣。

根據郵輪公司公布的30名提前下船乘客國籍，包括英國7人、美國6人、荷蘭3人、加拿大2人、瑞士2人、土耳其2人，以及德國、丹麥、紐西蘭、新加坡、瑞典、聖克里斯多福等國各1人，另有2人國籍不明，名單中並未出現台灣或澳洲籍乘客。

疾管署長羅一鈞強調，綜合各方資料，已足以確認先前匿名乘客向西班牙媒體《國家報》（El País）爆料內容為誤傳，目前沒有證據顯示有台灣人涉入此次群聚事件。他表示，郵輪公司目前已聯繫所有提前下船旅客，並持續與WHO、荷蘭政府及相關國家大使館合作追蹤健康情況。疾管署也將持續透過國際合作掌握疫情最新發展，確保國人健康安全。

疾管署副署長曾淑慧先前也說明，台灣目前監測到的漢他病毒主要為「首爾病毒」，與此次南美洲相關、致死率較高的「安地斯病毒」不同。台灣長期監測的鼠種以溝鼠、錢鼠為主，與南美洲傳播安地斯病毒的長尾稻鼠不同，因此整體風險相對較低。

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