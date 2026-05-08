強制口交、襪塞嘴性侵！ 台南田徑教練12年侵害4學童

台南翁姓教練在2006年到2018年間，對4名未成年田徑隊員性侵、猥褻15次，甚至用襪子塞住隊員嘴性侵，檢方認其惡性重大、嚴重殘害學生身心，偵結起訴並建請從重量刑。（記者王捷攝）

襪子塞口性侵、強迫口交，台南某國中的翁姓田徑教練，在20多年前長期利用權勢，對4名未成年隊員犯下11次強制性交及4次強制猥褻，儘管事隔多年，但對被害人留下一輩子陰影，台南地方檢署偵結起訴，並建請法院從重量刑。

翁男惡行會曝光，應歸功MeToo浪潮，一位被害人在2024年間，上網揭露受害經過，又偶然得知其他隊員也遭翁男侵害，所以再次發文。校方獲悉後啟動性別平等調查，檢警隨即介入。儘管案發距今10多年，事證蒐集不易，檢警仍持續耐心詢問相關人員，交互比對各方說詞，盡力還原犯罪事實。

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調查指出，翁男在2006年至2018年間擔任國中教練，明知隊員都是未滿或剛滿14歲的未成年人，利用教練職務，趁搬運器材、移地訓練外宿或駕車接送等獨處機會，在校園、體育場無障礙廁所、汽車旅館及車內等地對隊員下手，先壓制被害人褪去衣物，強行舌吻、撫摸胸部或強迫口交，甚至以襪子塞被害人的嘴並性侵，以目前的證據，翁男共對4名未成年人犯下4次強制猥褻與11次強制性交，嚴重侵害學生身心健康。

檢方認定，翁男涉犯兒童及少年福利與權益保障法及刑法中，對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對少年強制性交等罪嫌。翁男長時間利用教練職務，對不敢反抗的學生下手，殘害少女人格發展，徹底破壞師生信任。考量其犯罪時間長、受害人數多，檢方依法起訴並具體求處重刑。

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