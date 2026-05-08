雲林高職足球教練遭控猥褻 女學生：強吻、強抱長達5年

雲林某高職傳出足球教練涉嫌猥褻女球員。示意圖。（資料照）

雲林縣某高職傳出足球男教練疑似對女球員猥褻事件，女學生（8）日指控教練從國中到高中5年多來，多次對她做出擁抱、親吻，且過程中感受到對方有勃起反應，因為害怕不敢說，經常作惡夢，但擔心有其他學妹受害，考慮後向學校檢舉。校方表示，已立案調查中。

女學生今天出面在2名教練陪同下檢舉學校足球教練從國中開始涉嫌性騷擾的行為，她說，國中加入足球隊因為很早要練習，教練會協助接送，有幾次教練會要她伸手，他就會牽摸、摳手心。有時在球室若沒有人，教練會突然從正面雙手環抱他、整個人貼上來，還會趁機親吻。

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女學生說，她覺得害怕、不舒服，但因為教練很關心大家，又想是不是教練對每個球員都這樣，還有教練曾在聚餐時曾對大家說，若有人背叛他，就要在足球界封殺對方，加上當時無法分辨教練舉動是否不正常。

女學生表示，升上高職，教練也在同校任教，教練又同樣對她做出這些舉動，還多次傳訊息邀約她出門、看比賽，她都沒有答應，直到4月初參加賽事集訓，聽到其他教練的性評教育宣導提到的不適行為，她的教練都對她做過，課後她找來宣導的教練談，確定是不對行為，擔心其他學妹受害，鼓起勇氣在4月初向班導師檢舉。

女學生說，她因為長期有壓力及害怕，有時會作惡夢，檢舉後也不敢參加縣內及全國比賽，擔心在球場上碰到對方，甚至4月底要參加統測前一晚還夢到大家在排隊，教練把她叫到前面抱她。

學校指出，接獲檢舉已立案調查，由於該名教練也擔任體育代課老師，日前召開學校教評會，調查期間先將該名教練調離女學生班級，由其他老師代課，近日將召開性評委員會調查。

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