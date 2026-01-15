國共論壇下旬登場 國台辦：願與國民黨加強交往

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，願在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，同中國國民黨在內的台灣各政黨團體，加強交流交往。（翻攝直播）

國共論壇預計本月下旬在中國北京登場，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，願在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，同中國國民黨在內的台灣各政黨團體，加強交流交往。對於蘇嘉全出任海基會董事長一事，國台辦則稱，只有承認體現「一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟。

陸委會強調，海基會於一九九一年成立，兩岸之後藉由海基會、海協會展開互動、交流與協商，當時中共所謂「一個中國原則的九二共識」，還沒有被創造出來。

陸委會指出，從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

朱鳳蓮昨在國台辦記者會表示，中方立場很明確，願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展、造福兩岸同胞。

