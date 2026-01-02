為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    朝野僵局如何解》國民黨團：政院編足該編預算 賴國情報告

    2026/01/02 05:30 記者林哲遠／台北報導
    國民黨團喊話說，朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前題下，依「憲法」來立法院進行國情報告。（資料照）

    面對藍白「財劃法」、反年改等修法，民進黨政府分別以不副署與不公布、聲請釋憲及暫時處分反制；在野黨則屢次在程序委員會中封殺今年度中央政府總預算、一．二五兆軍購特別條例等，朝野雙方陷入僵局。立法院國民黨團昨要求政院編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，並籲總統赴立法院國情報告。

    國民黨團喊話說，朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前題下，依「憲法」來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統新的一年最該做的事。

    「不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在你的手上。」國民黨團表示，希望賴清德總統所領導的民進黨政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出一個國家領導人該有的高度，中華民國一一五年才可能以兩岸和平、朝野和解，展開新的一年。

    民眾黨團：賴尊重多數民意 僵局才有解

    民眾黨團副總召張啓楷表示，大罷免大失敗後，在野所提財劃法、年改等廣大民意為基礎的修法，民進黨仍漠視，同時，總預算不編入立法通過軍人加薪等預算，賴總統所提一．二五兆元軍購，根本沒有細說要要買什麼，之前所買的戰機F16V還拖到可能二〇三〇年才能交貨完，前帳未清。

    他認為，這些不合理的事情才是朝野僵局的原因，賴清德總統及民進黨政府只能重新反省改進自身的頑固及無理，真正和在野和解、尊重且執行多數民意修法的結果，對目前的僵局才有解。

