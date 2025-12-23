為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍拚中天復台 衛廣法草案送朝野協商

    2025/12/23 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。圖為立法院院會。（資料照）

    被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。圖為立法院院會。（資料照）

    被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。立院交通委員會昨逐條審查，部分法條未達共識，保留送出委員會，由朝野協商。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，不應因個案而立法，影響社會秩序。

    NCC：不應因個案立法

    交委會昨逐條審查衛廣法修法草案。衛廣法也是藍營逕付二讀爭議議案之一，國民黨立委羅智強說，逕付二讀版本暫時不審，目前以委員會版本為主。

    交委會討論後，僅少部分無爭議草案通過；未達共識的爭議草案送朝野協商，其中以國民黨提出的第五、第十七至十九、第五十條修正草案較具爭議。

    其中限制黨政軍投資電視台的修法，將間接持股比例放寬至十％，且政府基金或國營事業因單純投資行為之持股比例不納計算，並刪除相關罰鍰條文。

    另外，電視台執照滿三年辦理評鑑，延長至五年；而辦理評鑑前三年，裁罰未逾三次且罰鍰累計未逾八十萬元免評鑑。執照註銷者在行政爭訟程序終結前，得依原執照使用原頻道，修法後溯及既往。

    至於電視台於執照期間，裁罰未逾六次且罰鍰累計未逾五百萬元、未受停播處分，不得駁回其換照申請。改正期間發放臨時執照，效期兩年、最多延長至四年，屆滿才得駁回申請。

    此外，換照駁回的電視台，於行政爭訟程序終結前或許可換照處分前，仍依原照續使用原頻道；已下架者，或駁回處分經撤銷或其他原因失效，主管機關應回復原頻道。

    民進黨立委陳素月直言，捍衛新聞自由不能無限上綱，因擾亂社會秩序、製造假新聞受處分，就應循程序救濟；為特定媒體修法，社會無法接受。

    國民黨立委翁曉玲辯稱，並不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC獨斷，不予換照處分程序不合法，實施理由也具爭議。

    針對中天條款，NCC主秘黃文哲說，不應因個案而立法，不該讓個案前段處分效力處於不確定性，影響社會秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播