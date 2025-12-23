藍拚中天復台 衛廣法草案送朝野協商

被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。圖為立法院院會。（資料照）

被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。立院交通委員會昨逐條審查，部分法條未達共識，保留送出委員會，由朝野協商。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，不應因個案而立法，影響社會秩序。

NCC：不應因個案立法

交委會昨逐條審查衛廣法修法草案。衛廣法也是藍營逕付二讀爭議議案之一，國民黨立委羅智強說，逕付二讀版本暫時不審，目前以委員會版本為主。

請繼續往下閱讀...

交委會討論後，僅少部分無爭議草案通過；未達共識的爭議草案送朝野協商，其中以國民黨提出的第五、第十七至十九、第五十條修正草案較具爭議。

其中限制黨政軍投資電視台的修法，將間接持股比例放寬至十％，且政府基金或國營事業因單純投資行為之持股比例不納計算，並刪除相關罰鍰條文。

另外，電視台執照滿三年辦理評鑑，延長至五年；而辦理評鑑前三年，裁罰未逾三次且罰鍰累計未逾八十萬元免評鑑。執照註銷者在行政爭訟程序終結前，得依原執照使用原頻道，修法後溯及既往。

至於電視台於執照期間，裁罰未逾六次且罰鍰累計未逾五百萬元、未受停播處分，不得駁回其換照申請。改正期間發放臨時執照，效期兩年、最多延長至四年，屆滿才得駁回申請。

此外，換照駁回的電視台，於行政爭訟程序終結前或許可換照處分前，仍依原照續使用原頻道；已下架者，或駁回處分經撤銷或其他原因失效，主管機關應回復原頻道。

民進黨立委陳素月直言，捍衛新聞自由不能無限上綱，因擾亂社會秩序、製造假新聞受處分，就應循程序救濟；為特定媒體修法，社會無法接受。

國民黨立委翁曉玲辯稱，並不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC獨斷，不予換照處分程序不合法，實施理由也具爭議。

針對中天條款，NCC主秘黃文哲說，不應因個案而立法，不該讓個案前段處分效力處於不確定性，影響社會秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法