東吳生辣問統獨 鄭麗文反要學生「不用這樣挑釁地問」！

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講，有學生當場辛辣提問統獨立場，鄭麗文宣稱中華民國和中國人民共和國「互不隸屬」，但「同屬一中」，她還跟學生說「不需要這樣挑釁地詢問」。

綜合媒體報導，鄭麗文本週一接受東吳大學政治系學生會邀請到校演講「國民黨的改革與青年參政之路」，接受師生提問環節，有學生直接提及鄭麗文備受爭議的統獨立場，鄭麗文聲稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這是中華民國憲法白紙黑字的規定，「（至於）對中華民國有質疑，誰想要扭曲改寫中華民國代表的價值呢，不言而喻。」

鄭麗文接著對提問的學生說「不需要這樣挑釁地問」，不要急著選邊站，也不要急著決定立場，應該給自己更開放的空間跟眼界，大家應該學會政治並不是表態的比賽。

被問習近平是否獨裁？ 鄭麗文直接迴避

另外有學生提到先前鄭麗文接受外媒專訪，脫口稱「（俄羅斯總統）普廷不是獨裁者」惹議一事，犀利詢問鄭麗文覺得普廷、中國領導人習近平和台灣總統賴清德誰比較獨裁？鄭麗文回應稱，當時的訪談有其脈絡，作為一個台灣的政黨領袖，她不會用嚴厲、強烈的字眼去批評其他國家元首，普廷是民主選舉出來的總統，她不想「說三道四」，但在台灣內部，作為在野黨的一員，她當然可以批評賴清德違背民主、想成為獨裁者。至於習近平是否獨裁？鄭麗文直接迴避掉。

