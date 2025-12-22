東吳演講 鄭麗文嗆提問教授沒有大腦 要學生勿選邊站

國民黨主席鄭麗文今晚赴東吳大學演講。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今晚赴東吳大學演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會的共識是台灣要加強自我防衛，馬英九時期演習放音響、大裁軍，同一時間中共像下餃子般在擴軍，國民黨自2000年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍是要改成募兵制，大陸、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？

鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普廷不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發社會譁然，今日有東吳學生詢問此事，鄭麗文打太極表示，當時的訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用這麼嚴厲、強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，「不希望對其他國家說三道四」。

對於學生追問，普廷與中共領導人習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁？鄭麗文說，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但不會因為這樣就說川普是獨裁者，這帽子扣得太大了，所以她也不會用這種方式形容普廷。

鄭麗文還說，賴清德雖然是民主產生的總統，但是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為獨裁者，她作為台灣在野黨的領袖，當然可以挑戰賴清德。對於學生持續追問，鄭麗文表示，若回答無法讓學生滿意，那也沒辦法。希望學生們要開放心胸，政治不是表態的比賽遊戲。

對此，陳方隅表示，同學問問題，覺得沒有被回答到，進而追問，鄭麗文就要求他們不要這樣想、選邊站，在重要需要表態的問題上好像沒有回答到。陳方隅並提出國民黨黨產、鄭麗文曾主張要讓台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，以及中共是否介選等劍指核心的問題，但鄭麗文回應時第一句就回嗆，「看得出是三明治的忠實讀者」。

鄭麗文表示，聽了不舒服是一回事，但她說的都是事實，有時候事實才是會讓人難以接受的，這時候就要去問自己，為什麼會有這樣的反應。而國民黨黨產已經被凍結，國民黨現在很窮，200多億不但被凍結，還被抄家，不當黨產條例就是個非常嚴重違憲的法律，國民黨真的很窮，沒有必要裝窮。

鄭麗文說，她從來沒有否認自己是中國人，台灣與中國不應該是對立的概念，不希望台灣民族主義對抗中國民族主義，這都是虛假、人為建構出來的，台灣與中國不應該是敵對不相容的概念，是一個自然而然的認同。出生以後寫的是中國字、講的是中國話，拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟宇拜拜的都是中國的神明，中國不應該是狹隘的概念，只代表中華人民共和國或中華民國，多數人想到的中國，是五千年的文明，為什麼在台灣變成不政治正確了？

鄭麗文也認為，對於很多網路上的現象，不要無限上綱到國安層次，沒有中國介選的問題。她很少去中國大陸交流，與大陸也都很不熟，至於很多立委赴中，不能去嗎？台灣很多人去唸書、經商、旅遊，立委也是人，難道不能去嗎？要回到以前通通不能有任何往來嗎？台灣商人還能去北韓做生意，怕什麼，為什麼這麼怕，去了大陸之後就怎樣了呢？為什麼會對台灣一點自信都沒有呢？為什麼要把大陸妖魔化呢？很多東西都是無中生有，幻想出來的，建議可以去大陸走一趟，回來之後會改變很多看法。

