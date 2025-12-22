5國官員同出海！帛琉總統辦公室曬照 林佳龍與美代理助卿泡腳看海豚

外交部長林佳龍（中）與帛琉總統惠恕仁（左）、美國內政部島嶼及國際事務代理助卿赫格（右）一邊泡腳、一邊看海豚。（擷取自Office of the President, Republic of Palau Facebook）

外交部長林佳龍本月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」企業代表訪問友邦帛琉。帛琉總統辦公室今（22）日於臉書釋出18日林佳龍與美、日、澳官員同遊帛琉，一起出海觀光的照片。其中林佳龍更與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）、美國內政部島嶼及國際事務代理助卿赫格（William Hague）一邊泡腳、一邊看海豚。

帛琉總統辦公室表示，惠恕仁18日招待林佳龍率領的經貿團與我國駐帛琉大使黎倩儀在帛琉旅遊，展現帛琉的獨特體驗與投資機會。

帛琉總統辦公室說明，訪團一行走訪了洛克群島與太平洋海豚灣（Dolphin Pacific），惠恕仁在旅途中介紹帛琉在高價值旅遊業的潛力、海洋活動及相關服務。

帛琉總統辦公室指出，同行成員還有美國內政部島嶼及國際事務代理助卿赫格、美國駐帛琉大使艾倫德萊希（Joel Ehrendreich）、日本駐帛琉大使笠原謙一、澳洲駐帛琉大使夏普（Toby Sharpe），凸顯帛琉致力於深化夥伴關係。

帛琉總統惠恕仁（左1）、帛琉國務部長艾古斯（左3）、美國內政部島嶼及國際事務代理助卿赫格（右3）、美國駐帛琉大使艾倫德萊希（右2）、外交部長林佳龍（右1）同遊帛琉。（擷取自Office of the President, Republic of Palau Facebook）

