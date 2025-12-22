「40天被70名男人洩慾」 12歲少女遊日遭生母遺棄慘淪性奴

一名年僅12歲的泰國籍少女，被生母帶到日本惡意遺棄，之後被迫在一家非法的「按摩店」從事性服務。示意圖，與本文無關。（情境照）

日本今年發生一起誇張的跨國人口拐賣事件，一名年僅12歲的泰國籍少女，被生母帶到日本惡意遺棄，之後被迫在一家非法的「按摩店」從事性服務，淪為性奴，短短一個多月就接待70名男客。後來該名少女自行脫困求救，最近終於有了好消息，日泰政府達成協議，將安排讓少女返回家鄉，後續預計安置在泰國的庇護機構。

根據日本《讀賣新聞》 報導，東京警視廳指出，今年6月下旬，一名年僅12歲（現在已滿13歲）的泰國女孩跟著她29歲的母親持15天的短期簽證來到日本，結果剛到東京就被母親遺棄，之後女孩落入東京都文京區湯島一家非法「按摩店」52歲負責人手中，女孩不僅被軟禁，還在接下來的40天內，被強迫為70名男性顧客提供性服務，換算下來每天都要滿足2名成年男性的性需求。

直到9月，女孩趁隙逃出，到東京出入國在留管理局求援，讓整起事件東窗事發。據悉，少女成功獲得保護與暫時安置後，曾向日方調查人員哭訴想家，想回泰國見自己心愛的祖父母，想重新回到學校唸書。為了實現少女心願，日本政府相關單位如外務省、警方和泰國駐日大使館展開協商，最近終於有了好消息，近期將安排讓少女返回泰國，回到故鄉後，少女預計會先進當地兒童保護機構生活。

至於軟禁少女還強迫未成年接客的52歲非法「按摩店」負責人，被指違反該國的《兒童福利法》，正面臨法律訴訟。

另外有消息，該名少女的母親在今年9月來台灣，因涉嫌從事賣淫被拘留，我國警政署本月11日宣布，將在拘留期限到期（本月底）之前將這名遺棄小孩來台賣春的母親遣返回泰國。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

