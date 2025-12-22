反腐大清洗空軍當道 習近平任命東部、京津戰區新指揮官

中國領導人習近平（前左2）22日以中共軍委會主席身分主持將官晉升典禮，並向新晉升上將的東部戰區司令員楊志斌（後排左）、中部戰區司令員韓勝延（後排右）頒發命令狀。（中國央視新聞）

《彭博》報導，中國國家主席習近平22日任命東部和中部戰區的新指揮官，前者負責台灣相關的軍事行動，後者則負責北京、天津和其他五省的防衛工作，時機正值中國軍方高層近年罕見的大規模整肅行動之際。

官媒《新華社》報導，楊志斌中將已出任東部戰區司令員，並晉升上將，該戰區負責台灣相關軍事行動；韓勝延中將則被任命為中部戰區司令員，同時晉升上將，該戰區負責北京、天津和其他五省的防衛工作。相關人事異動於22日在北京八一大樓舉行的將官晉升儀式上對外公布，這也是習近平今年首度以軍委會主席身分主持的將官晉升典禮。

此次人事調整發生在多名高階將領今年陸續遭撤換之後。原東部戰區司令員林向陽因嚴重違法違紀，已於今年10月遭免職；而原中部戰區司令員王強，原本應擔任今年9月3日北京大閱兵總指揮，卻無故缺席，並由韓勝延取代，引發外界關注。官方報導並未說明王強後續去向。

在9月3日的大閱兵活動中，中國展示了最新型的作戰無人機與核武裝備，藉此凸顯軍隊現代化進程，以及在持續進行反貪的同時，挑戰美國軍事主導地位。

外界普遍認為，習近平近期對中國軍方展開的大清洗行動，源於美國情報機構評估中國軍方存在廣泛貪腐問題，這已削弱習近平推動軍事現代化的目標。其中一項重大疑慮在於，貪腐已令解放軍武器品質與軍隊戰力堪憂，尤其是掌管飛彈與核武庫的火箭軍；北京當局一旦對台灣發動軍事行動，火箭軍將扮演關鍵角色。

但這波整肅行動已從個別軍種擴散至整個國防體系，先後波及2名國防部長、多名高階將領與戰區指揮官，被視為自毛澤東1976年去世以來最大的一次軍方高層清洗。

現年62歲的韓勝延原本擔任中部戰區空軍司令員，中共空軍至今較少傳出高層涉貪的公開消息，他曾在9月3日大閱兵時代替王強擔任總指揮。至於同為62歲的楊志斌也具備空軍背景，先前曾擔任東部戰區副司令，並於12月稍早出席南京大屠殺紀念活動。

《英國廣播公司》（BBC）統計，在習近平執政前，中共歷史上被處理的上將僅有黃永勝，他在1971年因林彪叛逃事件牽連而處理。在鄧小平、江澤民、胡錦濤時代都無上將被處理。習近平自2012年上台以來，已有22名上將被開除黨籍、軍籍。

