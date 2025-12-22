為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    反腐大清洗空軍當道 習近平任命東部、京津戰區新指揮官

    2025/12/22 22:19 編譯盧永山／綜合報導
    中國領導人習近平（前左2）22日以中共軍委會主席身分主持將官晉升典禮，並向新晉升上將的東部戰區司令員楊志斌（後排左）、中部戰區司令員韓勝延（後排右）頒發命令狀。（中國央視新聞）

    中國領導人習近平（前左2）22日以中共軍委會主席身分主持將官晉升典禮，並向新晉升上將的東部戰區司令員楊志斌（後排左）、中部戰區司令員韓勝延（後排右）頒發命令狀。（中國央視新聞）

    《彭博》報導，中國國家主席習近平22日任命東部和中部戰區的新指揮官，前者負責台灣相關的軍事行動，後者則負責北京、天津和其他五省的防衛工作，時機正值中國軍方高層近年罕見的大規模整肅行動之際。

    官媒《新華社》報導，楊志斌中將已出任東部戰區司令員，並晉升上將，該戰區負責台灣相關軍事行動；韓勝延中將則被任命為中部戰區司令員，同時晉升上將，該戰區負責北京、天津和其他五省的防衛工作。相關人事異動於22日在北京八一大樓舉行的將官晉升儀式上對外公布，這也是習近平今年首度以軍委會主席身分主持的將官晉升典禮。

    此次人事調整發生在多名高階將領今年陸續遭撤換之後。原東部戰區司令員林向陽因嚴重違法違紀，已於今年10月遭免職；而原中部戰區司令員王強，原本應擔任今年9月3日北京大閱兵總指揮，卻無故缺席，並由韓勝延取代，引發外界關注。官方報導並未說明王強後續去向。

    在9月3日的大閱兵活動中，中國展示了最新型的作戰無人機與核武裝備，藉此凸顯軍隊現代化進程，以及在持續進行反貪的同時，挑戰美國軍事主導地位。

    外界普遍認為，習近平近期對中國軍方展開的大清洗行動，源於美國情報機構評估中國軍方存在廣泛貪腐問題，這已削弱習近平推動軍事現代化的目標。其中一項重大疑慮在於，貪腐已令解放軍武器品質與軍隊戰力堪憂，尤其是掌管飛彈與核武庫的火箭軍；北京當局一旦對台灣發動軍事行動，火箭軍將扮演關鍵角色。

    但這波整肅行動已從個別軍種擴散至整個國防體系，先後波及2名國防部長、多名高階將領與戰區指揮官，被視為自毛澤東1976年去世以來最大的一次軍方高層清洗。

    現年62歲的韓勝延原本擔任中部戰區空軍司令員，中共空軍至今較少傳出高層涉貪的公開消息，他曾在9月3日大閱兵時代替王強擔任總指揮。至於同為62歲的楊志斌也具備空軍背景，先前曾擔任東部戰區副司令，並於12月稍早出席南京大屠殺紀念活動。

    《英國廣播公司》（BBC）統計，在習近平執政前，中共歷史上被處理的上將僅有黃永勝，他在1971年因林彪叛逃事件牽連而處理。在鄧小平、江澤民、胡錦濤時代都無上將被處理。習近平自2012年上台以來，已有22名上將被開除黨籍、軍籍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播