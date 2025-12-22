前線人道崩壞？ 烏方截獲音檔曝俄軍「磨刀吃同袍」

烏克蘭南部黑海港市皮夫登內（Pivdenne）近日遭俄軍飛彈襲擊，造成至少8人死亡、27人受傷，港區設施、車輛與卡車受損起火。（路透）

烏俄戰爭持續延燒，前線補給困境愈發嚴峻。烏克蘭官方近日公布一段震撼錄音，內容顯示部分俄羅斯士兵疑似因糧食短缺揚言「吃掉同袍」，甚至直言已開始磨刀準備動手，情況令人不寒而慄。

根據《太陽報》報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，這段音檔來自扎波羅熱前線，為俄軍士兵之間的通訊內容。錄音中，一名男性俄軍士兵情緒失控地表示：「我們會互相吃掉，這裡一切都完了。」更語帶瘋狂地說，「已經在找比較年輕的了，我的刀都磨好了，我有很多把刀。」

音檔中還可聽到士兵放話，「不管要砍誰，我只想吃東西，其他人怎麼想我不在乎。」烏克蘭情報單位指出，俄軍前線因補給嚴重不足，加上嚴寒冬季影響行軍與運輸，導致士兵長期挨餓，才出現如此駭人言論。

GUR更直言警告：「由於糧食短缺，佔領軍正磨刀，準備吃掉更年輕的戰友。」同時也藉機向俄軍喊話，表示只要投降，至少能獲得基本生存保障，「在烏克蘭的俄羅斯戰俘每天都有三餐可吃」，並提供「我想活下去（I Want to Live）」投降管道的相關指引。

烏方也指出，這並非首次傳出俄軍涉及食人行為。情報單位聲稱，今年6月曾揭露俄軍第68摩托化步兵師一名士兵，連續兩週食用「戰友遺體」的案例，顯示前線紀律與人道狀況已嚴重崩壞。另有外媒報導，部分涉及重刑案件的受刑人被允許加入傭兵部隊參戰，其中甚至包括有食人前科者，戰後可換取自由。

烏克蘭南部黑海港市皮夫登內（Pivdenne）近日遭俄軍飛彈襲擊，造成至少8人死亡、27人受傷，港區設施、車輛與卡車受損起火。至於外界關注的和平進程，儘管傳出可能舉行基輔、華府與莫斯科的三方會談，但克里姆林宮已出面否認，表示相關倡議「並未列入準備中」。

Russia attacked a sunflower oil storage tank with a Shahed drone in Pivdenne, Odesa region. pic.twitter.com/0Z3Jd4qlzA — WarTranslated （@wartranslated） December 21, 2025

