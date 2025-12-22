廈門觀光客金門與友餐敘猝死 家屬感謝各界伸援

中國林姓觀光客遺孀及叔叔離境前，代表家屬向海基會行政協調中心專員蔡承棧（中）致意。（記者吳正庭攝）

中國廈門林姓觀光客在金門與友人餐敘猝死，家屬20日趕至金門善後，並於今天帶著亡者骨灰返程。離境前，家屬表示，此次意外實屬偶然，令人痛心扼腕；萬幸的是，在兩岸相關單位共同努力下，經雙方友好協商，善後事宜得以圓滿妥善處置。

家屬點名烈嶼鄉代表會主席林長耕、財團法人海峽交流基金會行政中心專員蔡承棧，在善後過程全程陪同、投入，才得以在最短時間內圓滿解決。家屬說，同時懷著萬分感激心情，向金門縣議會、金門縣政府、港務處、移民署、金門醫院、金門縣警察局、金門地檢署、金門法院、金門紅十字會等此次提供協助的單位致謝，「讓我們深切感受到跨越海峽的深情與暖意」。

年約60歲的林姓男子與同行友人，18日在烈嶼鄉與當地友人餐敘時身體不適、昏迷，經救護車送往衛生福利部金門醫院，院方全力搶救，雖3度恢復生命跡象，仍於隔天宣告不治。金門縣副縣長李文良、縣議會秘書長王垣坤均出席公祭。

死者親友一行6人，由兒子捧著父親骨灰在前，搭小三通班船返回廈門，登船前，家屬代表不忘再與蔡承棧握手，致上感謝。蔡則強調，任務完成，心裡終於放下一顆大石頭。

中國林姓觀光客遺孀及叔叔離境前二度鞠躬，對我方各單位提供協助表達感謝。（記者吳正庭攝）

中國林姓觀光客在金門猝死，親友一行人抵金善後並搭小三通班船返航，海基會專員蔡承棧（背對者）全程協助。（記者吳正庭攝）

