為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今氣溫回升！週四再變冷 逼近大陸冷氣團來襲

    2025/12/23 06:41 即時新聞／綜合報導
    今日白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖。（資料照）

    今日白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（23日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星。

    氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意。清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，週四（25日）、週五（26日）會有一波較為明顯的冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼；水氣方面也明顯增多，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續。

    週三台灣各地及澎湖低溫預計在17至19度，金門15度、馬祖13度； 高溫方面北部、宜蘭及澎湖金門22至24度，中南部及花東25~27度，馬祖17度。週四週五中部以北及宜蘭低溫降至13到15度，南部及花東15至17度，澎湖16度、金門11度、馬祖10度； 高溫方面，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東20至23度，南部26度，金門17度，馬祖14度。

    週六（27日）及下週日（28日）受到東北季風影響，北部及東北部的天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 27 18 ~ 27 21 ~ 28 20 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播