今氣溫回升！週四再變冷 逼近大陸冷氣團來襲

今日白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖。

中央氣象署指出，今日（23日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星。

氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意。清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，週四（25日）、週五（26日）會有一波較為明顯的冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼；水氣方面也明顯增多，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續。

週三台灣各地及澎湖低溫預計在17至19度，金門15度、馬祖13度； 高溫方面北部、宜蘭及澎湖金門22至24度，中南部及花東25~27度，馬祖17度。週四週五中部以北及宜蘭低溫降至13到15度，南部及花東15至17度，澎湖16度、金門11度、馬祖10度； 高溫方面，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東20至23度，南部26度，金門17度，馬祖14度。

週六（27日）及下週日（28日）受到東北季風影響，北部及東北部的天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 27 18 ~ 27 21 ~ 28 20 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

