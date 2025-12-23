《選情初探》宜蘭縣長選戰 綠推林國漳 藍白合仍卡關

記者游明金／特稿

明年宜蘭縣長選舉，民進黨確定徵召律師林國漳參選，黨部整合已見成效；國民黨則有議長張勝德、立委吳宗憲積極表態，捨我其誰，勢必要有一戰，黨內能否成功整合仍待觀察；民眾黨雖徵召前立委陳琬惠出戰，但還卡在「藍白合」問題，怎麼合、能否成功？或是合作破局形成「三腳督」態勢，都牽動選情變化。

林國漳形象清新 看好開拓中間選民

林國漳形象清新，給人溫暖正派的感覺，擔任縣府各局處委員會委員，對縣政議題不陌生，參與社區社團組織，在宜蘭社區大學授課廿多年，被認為具有開拓中間選民與年輕選票的能力。

請繼續往下閱讀...

民進黨派系、山頭林立，這兩屆縣長選舉敗選，就是「分裂民進黨輸給團結國民黨」，前立委陳歐珀、前宜蘭市長江聰淵黨內評價不一，陷於整合困難；反觀國民黨林姿妙「定於一尊」，藍營團結最終贏回執政權。目前林國漳是綠營各派系都能支持的人選，也是最大公約數，受到基層民眾期待。

張勝德、吳宗憲表態 藍營待整合

國民黨的吳宗憲、張勝德皆表態爭取提名，吳宗憲「空降」而來，缺乏基層組織，但他擅於議題操作與政治論述，空戰能力強，甚至吸引不滿張勝德的政治勢力相助。張勝德僅擔任一屆議員就當選議長，但他的父親張建榮曾任四屆議長，基層組織實力雄厚，營造人脈廣且深。

國民黨的問題在於整合，不管誰出線能否放下心結，團結一致支持對方？就以往各陣營觀察，初選後各自政治勢力會有一定程度挪移與鬆動，國民黨不能不預防。

交換或共推人選 藍白合作變數仍大

再者，藍白合也是很大挑戰，合的模式是什麼？是一正、一副的政治條件交換，還是協調出一人參選？攸關各自支持者的情感及社會觀感。

陳琬惠雖然強調自己是藍白最大公約數，企圖心明顯，但國民黨有可能拱手讓出執政優勢給她選嗎？藍白陣營各有盤算，怎麼合作才是左右選情的最大關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法