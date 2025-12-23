翁曉玲預告今續擋國防特別條例 民進黨：一意孤行當中共打手

國民黨立委翁曉玲預告今續擋國防特別預算，民進黨發言人吳崢批評，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？（記者羅沛德攝）

吳崢：國民黨自己坐實「到中國領旨」

上週末赴中參與廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲昨預告，今天在立法院程序委員會將繼續擋下國防特別條例草案。民進黨發言人吳崢批評，近日諸多民調顯示過半民意支持強化國防，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？若繼續擋國防、擋國安，就坐實了「到中國領旨」一說。

AIT：支持台灣增國防支出強化防衛

藍白立委已三度在立院程序委員會封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，對此情況，美國在台協會（AIT）發言人昨日答覆本報提問表示，美國政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過四十年，包括支持台灣藉由各項改革與承諾增加國防支出，致力於強化防衛及嚇阻力。

AIT處長谷立言日前受訪說，當立院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。對此，AIT發言人表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖就台美合作進行交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源，以維持台海和平穩定。

翁曉玲直言，今日會繼續擋下國防相關條例草案，因為執政黨不來報告、不說清楚，所以會繼續擋下來；在賴政府沒有說清楚、講明白之前，在野的立場是「不會輕易放行此案。」

吳崢則質疑，中國一直要求台灣不准軍購，國民黨在立法院的作為又和中共指令如出一轍，就是自己坐實「到中國領旨」。

