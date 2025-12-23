國台辦與會台商活動 翁曉玲：聊聊天

中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請翁曉玲、林思銘等七位國民黨立委赴中，國民黨昨召開記者會，強調沒有不可告人之事。（記者陳逸寬攝）

外傳中國利用廈門台商協會成立卅三週年活動，邀請國民黨立委赴中，確保對台工作「沒有意外」。國民黨立委陳玉珍昨證實，國台辦有派人與會，「但沒有不可告人之事」；國民黨立委翁曉玲也說，「大家就是聊聊天、噓寒問暖」；國民黨文傳會主委吳宗憲表示，如果要下達重要機密指令，會在餐會上做嗎？為什麼不坐在家裡直接看手機或視訊接受指令，邏輯完全不通。

陳玉珍：沒有不可告人之事

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉七人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲昨證實林思銘等七位立委赴中，黨中央事先不知道，因為每年各地台商都會來邀請，他自己這兩年已經去過非常多國家參加當地台商、華僑活動，這是常態，而廈門是小三通的地點，也是極重要的台商聚集地。

這次廈門台商協會活動，是否有國台辦官員與會？陳玉珍說，每次台商協會的活動，都會有國台辦的官員參加，會視規模大小決定何種層級的人過去。廈門是大會，席開一、二百桌，一定會有國台辦的人參加，因為他們負責台商系統的溝通，非常正常。

陳玉珍強調，他們是很單純的去關心台商，沒有鬼鬼祟祟，光明正大，沒有什麼不可告人之事，絕不會因為民進黨要扣帽子就退縮。

翁曉玲表示，兩、三週前陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應出席，這是單純的活動且是自費行程，犯了什麼滔天大罪？雙方聊聊天、噓寒問暖，能傳遞什麼訊息？

吳宗憲也說，當地的公務機關派人出席各項會議是常態，台灣也是這樣。從邏輯面思考，現在是廿一世紀，需要像一百年前、面對面來傳達接受指令要嗎？吃飯遇到不代表接受任何指令，如果要接受某項指令，為什麼不坐在家裡看手機或視訊？民進黨說要非紅供應鏈，卻整天在搞抹紅供應鏈，現在的政府是「治國無能、抹紅全能」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法