    首頁 > 政治

    中共「懲獨」跨境鎮壓 官員示警：赴寮、柬、白俄恐被送中

    2025/12/23 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    知情官員表示，我國雖跟國際合作、反制中國的「懲獨」跨境鎮壓，仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。（法新社檔案照）

    知情官員表示，我國雖跟國際合作、反制中國的「懲獨」跨境鎮壓，仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。（法新社檔案照）

    中共將國軍資通電軍、心戰大隊、立委、民眾列為「懲獨」對象，對台展開長臂管轄。賴總統日前指示，全面建構民主防禦機制；知情官員表示，我國雖跟國際合作、反制中國的跨境鎮壓，仍應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。

    我官方統計，扣除重複懲獨的，被中國列為「台獨頑固份子」及發布通緝的對象共七十一人次；台灣政府已促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞的效力，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

    我已與國際組織合作反制 促各國勿配合中國全球通緝

    官員受訪表示，很多軍人或公務員被列懲獨對象，外交部會做一些出國風險評估建議，並提供關懷、協助。據我方觀察，中共通緝多名香港民主派人士，西方國家都未配合將人遣返中國，因為此舉違反國際公法、國際慣例和戕害人權。

    官員談及，中共長臂管轄不及台灣，對於中共的跨境鎮壓，政府有與國際組織合作反制，要求各國不能配合中國全球通緝的行徑，何況中國無權引渡政治犯、良心犯。我國是民主國家，世界上重視文明形象的國家，都不會配合中共蠻橫行徑。

    但官員示警，跟中國極友好或不文明國家都不建議前往，若被列為「懲獨」對象，到寮國、柬埔寨、白俄羅斯這三國，可能被引渡回中國，中國甚至可能直接在這幾國進行抓捕，將人押回中國受審。

    他強調，中共跨境鎮壓目的在恫嚇台灣人民、分化台灣社會，國人要展現團結韌性，國際社會逐漸看清中共野蠻狂妄作為，多數不會配合中國引渡。有越來越多台商、港人，受不了國安體制下相互舉報的居住環境，選擇離開中國。

