憲訴法違憲 逾300學者律師力挺判決

憲政民主回歸正軌的第一步 讓台灣走出困局 追尋最大公約數

憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團擬在立法院會對五位大法官提出譴責案，今日將告發五位大法官及憲法法庭濫權瀆職。對此，台灣經濟民主連合等廿多個公民團體、逾三百名學者和律師昨發出共同聲明，力挺一一四年憲判字第一號判決。聲明表示，這是使憲政民主回歸正軌的第一步，期盼持續的公共討論，讓台灣走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。

參與連署的包括多位公私立大學的法學教授，包括台灣大學法律學院教授林鈺雄、孫迺翊、薛智仁、謝煜偉、台灣大學法律學院特聘教授張文貞、清華大學科技法律研究所教授林勤富、陳仲嶙、中興大學法律學系教授陳信安、東吳大學法律學系特聘教授張嘉尹，以及中研院法律學研究所研究員蘇彥圖、廖福特、林建志等多位學者。

共同聲明指出，過去一年，行政權與立法權的衝突日益加劇，扮演中立仲裁者的大法官卻無法進行裁決，司法權失去制衡行政與立法的功能。牽涉人民基本權利保障的大量案件無法被審理，也使憲法基本權利保障的理想被架空。

肯定五位大法官 保障基本人權

聲明肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。該憲判也確立大法官僅受合憲「憲訴法」拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。

確保憲法法庭 不受立法院癱瘓

聲明強調，作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害，此狀況應視同三人自行迴避。

聲明表示，本案大法官的現有總額應為五人，舊法三分之二評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法第卅條第一項進行合法審判，因而一一四年憲判字第一號判決為合憲的有效判決。

民間司改會昨也發表聲明，指該判決可避免立法權架空司法權，能回復其節制立法及行政濫權功能，可維持三權分立原則，籲民眾及法律專業人士，共同支持該判決。

