《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-3》觀光亮點落榜 台灣燈會疏運出包

民眾開車走不了 想搭捷運也擠不上 張善政稱「震撼教育」挨批

記者周敏鴻／特稿

喜愛遊山玩水、遍賞人文之美的網友評論「桃園好無聊，沒地方好玩」時，總讓市民急著辯解而感到尷尬！今年二月間「台灣燈會在桃園」，張市府創造「好玩」元素，卻因疏運失靈挨批，浪費翻轉刻板印象的良機，遭質疑「事前做好準備很難嗎？拚觀光卻出包，恐怕會讓外地民眾愈來愈不想來桃園」。

民眾評論桃園好無聊

臉書「我是中壢人」曾有貼文寫道「桃園好無聊，國旅十大景點一個都沒有」，附件公布去年國內旅遊主要到訪據點，包括淡水與八里、駁二特區、安平、礁溪、東區信義商圈等，果真沒有桃市的景點；今年交通部觀光署舉辦第二屆「觀光亮點獎」評選，「十大觀光亮點獎」包括北投溫泉、故宮博物院、日月潭月牙灣、二延平步道等，桃市仍在榜外。

活動準備應上緊發條

張市府辦理「桃園客家桐花祭」、「桃園龍岡米干節」、「桃園珍珠海岸」等活動，希望一整年都有吸引國內外遊客來桃園觀光旅遊的亮點，相關努力值得肯定，但若不能戒慎、周延地做好事前準備工作，恐怕會造成負面效果。

以今年二月七日到廿三日在高鐵桃園站周邊舉辦「台灣燈會在桃園」為例，會場布置巨型卡比獸、皮卡丘等寶可夢燈飾，宣傳時獲得讚美「看起來很好玩」，豈料同月十五日週六湧入二百多萬人次賞燈，民眾散場時大亂，開車走不了，想搭桃園機場捷運的被擠在月台一小時也上不了列車，想坐計程車根本沒車搭；張市府當時立即針對機捷疏運、接駁車班次等進行檢討，隔天起改善也有顯著效果，市長張善政的說法是經過「震撼教育」，各單位已於第一時間做出改善因應。

「難道張市府無法預判人潮會大量湧入？難道無法於事前規劃充足的接駁車、分流搭乘機捷等準備措施？一定要經過震撼教育才要上緊發條、嚴陣以待嗎？」才是市民想知道答案的問題。

