劉世芳：農曆年前137場重大活動 預防模仿效應部署1.7萬警民力

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）等官員，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（記者李文馨攝）

27歲通緝犯張文19日傍晚在台北市發動隨機攻擊震驚社會。內政部長劉世芳今天表示，即日起至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次；她也說，台灣對任何恐怖攻擊行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳於口頭報告時表示，經調查12月21日至12月31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署；規劃合計使用警民力1萬7295人次，全面提升見警率與嚇阻效果。

為預防模仿效應，劉世芳說，警政署已要求各警察機關遇案立即通報恐嚇目標管轄機關，強化勤務作為，並成立專案小組積極偵辦，由刑事警察局提供技術協助，以加速偵查效能。此案發生後，至21日晚間7時累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，都已立案偵辦，並迅速緝獲3名犯嫌到案。

劉世芳指出，這次事件有許多見義勇為協助急救的民眾，包括因阻止歹徒行凶而不幸罹難的余先生，都是大家的英雄。在沉痛之餘，政府也要再次呼籲民眾，面對危機仍要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴重要。

劉世芳強調，對於網路上某些想要模仿歹徒行徑的言論甚至行動，政府也要提出最嚴厲警告，台灣對任何恐怖攻擊行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。

