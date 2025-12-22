為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗該收回「台灣有事」言論？ 67％日本人認沒必要撤回

    2025/12/22 09:34 即時新聞／綜合報導
    《每日新聞》最新全國民調中，有67%的受訪者認為高市早苗「沒有必要撤回該發言」。（美聯社）

    日本首相高市早苗11月初在國會中提及「台灣有事」相關言論，引起中國強烈不滿，日本與中國關係持續緊繃。日本《每日新聞》公布的最新全國民調中，有67%的受訪者認為高市早苗「沒有必要撤回該發言」，僅有11%認為「應該撤回」。

    根據《每日新聞》報導，高市早苗日前在眾議院預算委員會上被問及「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，她答詢表示，若使用「戰艦」並伴隨動武的情形，她認為就可能構成「存亡危機事態」。

    高市此番發言導致中國政府強烈反彈，不僅呼籲中國民眾避免前往日本，日前還發生中國戰機針對日本自衛隊戰機「雷達照射」等事件，中方雖要求日本政府撤回相關言論，但日本政府表明不予回應、不會撤回。

    日本《每日新聞》於本月20日與21日進行全國民意調查，針對高市早苗在眾議院答辯中提及的「台灣有事」相關發言，67%的受訪者認為高市早苗「沒有必要撤回該發言」，僅有11%認為「應該撤回」，另有21％受訪者表示「不清楚」。

    此外，高市早苗內閣支持率為67％，比11月下旬民調的65％上升2個百分點．不支持綠則為22％。高市內閣自10月成立以來，支持率已經連續維持在65％以上，67％則是這段期間的最高支持率，包括調高課徵所得稅的「年收入門檻」等經濟政策，獲得民眾肯定。

