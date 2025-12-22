美國至少29大使下月卸任 川普將指派貫徹「美國優先」者接任

美國政府正召回近30名外交官，從大使及其他高級大使館職位上撤換。圖為美國總統川普。（路透）

美國政府將撤換近30名外交官，這些外交官擔任大使及其他大使館高級職位。美國此舉目的是重新塑造其在海外的外交立場，並讓被認為完全支持總統川普「美國優先」政策的人員接任。

根據《美聯社》報導，2位美國國務院官員表示，至少29個國家的大使已被通知，他們的任期將於明年1月結束。

請繼續往下閱讀...

這些大使都是在拜登政府時期上任的，在川普第二總統任期初期1次主要針對政治任命人員的清洗中「倖存」下來。但他們近日開始收到美國官員的通知稱，他們即將離任。

大使的任期由總統決定，但通常任期為3到4年。美國官員指出，受此次人事變動影響的人員不會失去外交職務，但若他們願意，可以返回美國接受其他任命。

美國國務院拒絕就具體數字或受影響的大使人數置評，僅稱其為「任何一屆政府的慣例」。國務院指出，大使是總統的私人代表，而總統有權確保美國在某些國家擁有能夠推進「美國優先」議程的人員。

非洲是這次人事變動影響最大的洲，共有13個國家的大使被撤換，它們分別是蒲隆地（Burundi）、喀麥隆、維德角（Cape Verde）、加彭（Gabon）、象牙海岸（Ivory Coast）、馬達加斯加、模里西斯（Mauritius）、尼日、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、索馬利亞和烏干達。

亞洲有6個國家的大使將變動，它們分別是斐濟、寮國、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、菲律賓和越南。歐洲有4個國家受到影響，它們分別是亞美尼亞、馬其頓、蒙特內哥羅和斯洛伐克。

中東是阿爾及利亞和埃及受到影響。南亞和中亞是尼泊爾和斯里蘭卡受到影響。西半球則是瓜地馬拉和蘇利南受到影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法