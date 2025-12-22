為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國至少29大使下月卸任 川普將指派貫徹「美國優先」者接任

    2025/12/22 09:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國政府正召回近30名外交官，從大使及其他高級大使館職位上撤換。圖為美國總統川普。（路透）

    美國政府正召回近30名外交官，從大使及其他高級大使館職位上撤換。圖為美國總統川普。（路透）

    美國政府將撤換近30名外交官，這些外交官擔任大使及其他大使館高級職位。美國此舉目的是重新塑造其在海外的外交立場，並讓被認為完全支持總統川普「美國優先」政策的人員接任。

    根據《美聯社》報導，2位美國國務院官員表示，至少29個國家的大使已被通知，他們的任期將於明年1月結束。

    這些大使都是在拜登政府時期上任的，在川普第二總統任期初期1次主要針對政治任命人員的清洗中「倖存」下來。但他們近日開始收到美國官員的通知稱，他們即將離任。

    大使的任期由總統決定，但通常任期為3到4年。美國官員指出，受此次人事變動影響的人員不會失去外交職務，但若他們願意，可以返回美國接受其他任命。

    美國國務院拒絕就具體數字或受影響的大使人數置評，僅稱其為「任何一屆政府的慣例」。國務院指出，大使是總統的私人代表，而總統有權確保美國在某些國家擁有能夠推進「美國優先」議程的人員。

    非洲是這次人事變動影響最大的洲，共有13個國家的大使被撤換，它們分別是蒲隆地（Burundi）、喀麥隆、維德角（Cape Verde）、加彭（Gabon）、象牙海岸（Ivory Coast）、馬達加斯加、模里西斯（Mauritius）、尼日、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、索馬利亞和烏干達。

    亞洲有6個國家的大使將變動，它們分別是斐濟、寮國、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、菲律賓和越南。歐洲有4個國家受到影響，它們分別是亞美尼亞、馬其頓、蒙特內哥羅和斯洛伐克。

    中東是阿爾及利亞和埃及受到影響。南亞和中亞是尼泊爾和斯里蘭卡受到影響。西半球則是瓜地馬拉和蘇利南受到影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播