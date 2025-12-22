在野揚言立院排審總統彈劾案 鍾佳濱：提案當兒戲只為違憲問答

立法院民進黨團今舉行記者會，幹事長鍾佳濱（中）批評，藉彈劾之名行問答之實，把提案當兒戲，只是為了違憲問答。（記者方賓照攝）

針對行政院長卓榮泰不副署、總統賴清德不公布「財政收支劃分法修正案」，立法院在野黨團除提案將卓揆移送監察院，並放話23日將排「總統彈劾案」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2006年國民黨曾3度提案罷免時任總統陳水扁都失敗，而今還要藉彈劾之名行問答之實，把提案當兒戲，只是為了違憲問答。

針對在野黨團提案彈劾賴總統，鍾佳濱回顧歷史指出，2006年國會朝小野大，國民黨分別在6月、9月、11月3度提出對陳水扁的罷免案，可想而知3次都沒通過。對於國民黨團揚言23日程委會排入總統彈劾案，要在26日處理，鍾認為，在野黨是假彈劾之名，意圖行即時問答之實，但相關條文早已被判決違憲。

鍾佳濱指出，國民黨上個月口口聲聲說，要依「立法院職權行使法」邀請賴總統來立法院進行國情報告，且要採即問即答方式，但相關條文已經被憲法法庭宣告違憲。賴總統也說，願意到立法院進行國情報告，但前提是必須合法合憲。

鍾佳濱認為，在野黨團提出總統彈劾案，目前不是真的要去彈劾，而是想假借彈劾之名，行即時問答之實，就是要把國情報告未能如願的即問即答，拿來彈劾案時用。他強調，不管是罷免案或彈劾案的提出，都茲事體大，但國民黨卻只把提案當兒戲，目的只是為了違憲問答，「國人都看在眼裡。」

