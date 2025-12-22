為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲收邱佩琳轉交600萬全都沒入黨帳 檢：你的政治獻金不是你的錢

    2025/12/22 12:20 記者張文川／台北報導
    台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今天進行第6天辯論，主題進展到侵占政治獻金、背信等罪，由柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟等3人到庭辯論，上午檢方論告時指出，柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳3筆200萬、共600萬元現金捐款，3名捐款人都表明要捐給民眾黨，柯文哲卻未將錢送到民眾黨財務部入帳，檢察官舉嘉義明德行善團為例，向柯文哲強調「你的政治獻金，不是你的錢」。

    檢方指控，柯文哲涉侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆600萬元民眾黨政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元，名字、金額與「工作簿」Excel檔案記錄吻合。

    蒞庭公訴檢察官陳思荔今天指出，這3筆各200萬元的共同點，除了金額相同、都是邱佩琳轉交給柯文哲，還有一點是3名捐款人都證稱是要捐給「民眾黨」，但民眾黨財務部並沒有收到這3筆錢，柯辯稱都用於選舉，沒有進他私人口袋，但沒有任何證明；柯還辯說捐給民眾黨就是捐給他，更是沒有任何法律依據。

    陳思荔強調，政治獻金有公益性質，是基於公益性質向不特定人收取的款項，沒有財產私密性，不能用於經營公司、購買豪宅、買股票，也不能用來償還私人債務、從事營利事業，持有人沒完整的支配權，競選剩餘款必須限定使用於公益，用不完必須繳回國庫。

    陳思荔指出，柯文哲於準備程序庭時曾自承說「我也不覺得是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻答辯說捐款人認為民眾黨等於柯文哲，捐給黨就是捐給他。陳思荔向柯強調「你的政治獻金，不是你的錢」，檢方並舉嘉義何明德行善團為例，將民眾捐的善款轉入私人帳戶，侵占入己，就是構成公益侵占罪。

