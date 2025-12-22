內政部不准復職 花蓮中配村長鄧萬華告劉世芳瀆職

內政部長劉世芳。（記者方賓照攝）

花蓮縣富里鄉學田村中配村長鄧萬華因具中國籍身分被解職，花蓮縣政府雖撤銷處分，內政部堅持依「國籍法」不同意復職；鄧萬華今天（22日）由新黨幹部陪同下到台北地檢署告發內政部長劉世芳瀆職罪；她不斷哭泣說，「我做錯什麼」、「為何政府只針對我，打壓一個手無寸鐵的中配」？

新黨副祕書長游智彬說，為何涉貪的新竹市長高虹安可以復職，鄧萬華卻不能？鄧是村民一票一票選出來的，賴、劉2人因反對一國兩制，明知鄧已提訴願，花蓮縣政府決議撤銷原處分，2人不同意鄧復職，踐踏民主法治。

鄧萬華則哭著說，全台中配村里長有5、6位，雙北市也有，為什麼只針對位於後山的她，花蓮縣政府已撤銷處分，但內政部、陸委會卻一再向鄉公所施壓，「我那裡有失職、失德、失能？」要受政府打壓對待。

鄧女歷時10多分鐘哭訴自己來台後，為了家庭身兼多職，獲得村民信任當選村長，她是相信台灣是愛的社會、法治社會，捨不得孩子才留在台灣，她對不起自己，對不起四度中風的父親；她哭著說，政府只針對她，沒有把花蓮的選票放在眼裡，請求政府給予她平等對待。

