11年前鄭捷殺人前「站在自己正對面」 他籲：請勿檢討人群為何不反抗

27歲張文19日在台北捷運、中山商圈發動隨機攻擊釀嚴重死傷，消息震驚國際社會。事發後有不少人回想起距今11年前，轟動各界的「鄭捷捷運隨機殺人案」，還將2起案件進行各種對比等議論，1名網友也在社群分享當年經歷，除透露鄭捷行兇前「自己站在他正對面」，更以自身遭遇向呼籲大眾：「請勿檢討人群為何不反抗。」

郭姓網友在案發隔（20）日晚間，於臉書、Threads發文分享自己11年前的一段沉痛回憶，希望大眾不要指責張文犯案當下，那些並未反抗的人群。郭姓網友直言：「因為鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面，其實我們是一起進站、一起上車的。他在車廂內一直以恐怖又詭異的眼神，打量著車廂內所有的人。」

郭姓網友回憶，自己那時與鄭捷眼神至少交會了2次，當下他便感覺對方是「恐怖的神經病，應該會打人」，在那種恐怖氛圍下，他腦海中不斷浮現出若是對方打他，自己該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗。他還透露，自己原本打算從國父紀念館站搭到板橋，卻在忠孝復興站時，耳邊突然響起一個聲音要他下車，於是提早離開。

郭姓網友坦言，自己下車時，鄭捷還以恐怖又詭異的神情，對他笑了一下：「事後回想，我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第1個死在他刀下的人吧？」，他也強調，處在那樣「極度恐懼」的情境下，多數人都只會本能地想盡快離開現場，「至少我除了想逃跑的念頭外，是沒有其他任何想法的。」

該文一出，吸引近百萬人次瀏覽觀看，不少人看完郭姓網友親身經歷感到毛骨悚然，還有人留言推測，鄭捷的笑容或許有「還好你下車了，不然殺的就是你」的暗示，郭姓網友則留言回應並補充：「我相信是的。當天吃晚餐時新聞陸續報導，他的臉也出現後，我才認出鄭捷就是在國父紀念館站跟我一同上車，且開始那個與我對看的那個怪人。」

更有許多網友提醒，務必相信自己身體對危險即將來襲的直覺，外出時也需多家注意周遭的人事物，以防突發狀況發生，更要在事件發生時有「危機意識」，盡速遠離危險源頭，「我遇到不舒服的陌生人也會馬上離開車廂」、「也還好你有認真注意周遭的人事物，不是低頭滑手機」、「不得不說聽從第六感是最正確的，這是原始的生物本能」。

