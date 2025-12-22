為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    翁曉玲預告明續擋國防特別條例 不會輕易放行

    2025/12/22 10:37 記者林欣漢／台北報導
    藍白在立法院程序委員會已三度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照）

    中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。而藍白在立法院程序委員會已3度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。國民黨立委翁曉玲今日預告，明天的立法院程序委員會，會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例的。

    民進黨發言人吳崢表示，雖然國民黨立委聲稱赴中僅是關心台商，其言行卻與中共反對台灣「以武謀獨」的立場如出一轍，甚至在敏感時間點傳出「神秘交流」。他強調，藍委如果想自清，明天立法院程序委員會審查「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」就可見真章，藍委有沒有順應強化國防的台灣主流民意，讓卡關已久的國防預算與國安法案順利推進？還是持續跟中共指定路線完全一致？大家拭目以待。

    翁曉玲表示，2、3星期以前陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應了，單純的活動且是自費行程，犯了什麼滔天大罪嗎？雙方聊聊天、噓寒問暖，能傳遞什麼訊息？

    翁曉玲說，明天的立法院程序委員會，會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來，他們想要透過這樣的藉口繼續抹紅抹黑。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例的。

    翁曉玲也說，部分網友在藍委的臉書等社群留下非常多造謠抹黑誣衊的話，不要認為這樣的無的放矢不會有法律責任，至少她個人的部分，全部都會做記錄，不會放任這樣的行為繼續下去，自己光明磊落、坦蕩蕩，若陸委會、國安局認為他們有不法行為就去調查，不用透過媒體造謠生事。

