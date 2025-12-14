藍強推「自肥三法」 綠：皆為個案脫罪

國民黨團強推的「助理費除罪化」修法等三法案，黨內戲稱「自肥三法」，國民黨將拚本會期三讀。圖為黨團總召傅崐萁與書記長羅智強。（資料照）

助理費除罪化週三公聽會 黨產條例同日朝野協商

國會助理費除罪化爭議還在延燒，國民黨團不顧外界反對及內部顧慮的聲音，週三將由立法院司法及法制委員會召委翁曉玲排案，召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」；同時，排除救國團為國民黨附隨組織的「黨產條例修正草案」也在當天召開黨團協商。加上替屏東縣議長周典論收購連署案解套的「總統副總統選舉罷免法」已在院會付委。黨內戲稱的「自肥三法」，國民黨將拚本會期三讀。

國民黨拚本會期三讀

對此，民進黨立委吳思瑤指出，國民黨這一系列修法，皆是為個案脫罪、政黨利益凌駕法律，並企圖趕在二〇二六選舉年前暴衝通過，避免這些可能成為負面效應的議案拖累選情。

民進黨團書記長陳培瑜也批說，國民黨團以民主方法破壞民主體制穩定，只為換取自身政治利益，展現最醜陋、最自私的那一面。

國會助理上週發起連署，盼提出修正「立法院組織法」的國民黨立委陳玉珍撤案。不過，陳玉珍十二日與助理工會溝通後未打算撤案，僅請助理工會提修法版本一併討論，同日翁曉玲便發佈週三召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」，以利後續排定該法案審查議程。

去年中旬立委游顥就提出「黨產條例第四條、第卅四修正草案」要替救國團解套，後來因爭議過大暫緩；此修正案在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，並修正「本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」，讓救國團排除於國民黨附隨組織外，並追溯過去凍結的資產。救國團主任葛永光上月初來立法院拜會時透露國民黨主席鄭麗文對此修法全力支持，希望在本會期三讀通過。該案也在十二月二日院會逕付二讀，國民黨團書記長羅智強本週三安排朝野黨團協商。

屏東縣議會議長周典論二〇二三年涉以五〇〇萬元、每份連署書五〇〇元，違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書。因此，國民黨立委林思銘、鄭正鈐、游顥、黃仁、盧縣一、蘇清泉共同提出「總統副總統選舉罷免法第八十七條條文修正草案」，擬對此規範妨礙選舉的條文，新增「『被連署人未登記為候選人』或預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金」。

該案修法說明指出，被連署人如最終未登記為候選人，實際未進入選舉投票階段，完全不會對選舉結果產生實質影響，應對妨礙選舉的行為採較輕之刑罰，始符合比例原則。也就是郭台銘最終沒參選，對於周典論則應採較輕的罰則。該提案已在十一月廿一日立法院會付委審查，但目前尚未排審。

按照期程，若三個法案都能在本月順利排案送出委員會，並進行朝野協商，皆有望在本會期三讀。其中黨產條例係因國民黨已承諾救國團，最有可能在本會期率先通過。

