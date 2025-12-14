助理費除罪化修法 實習生：青年恐不敢投身國會助理

宋同學分享，進入國會現場後，她看見的是另一番景象，「助理哥哥姊姊們真的很辛苦，不僅要應對委員繁重的行程，還要處理媒體、公關以及選區的大小事，工作密度極高，隨時都在燃燒大腦與體力。」（記者陳逸寬攝）

國會助理：工會提版本找陳玉珍 司馬昭之心

助理費除罪化修法引發國會助理反彈，國民黨立委陳玉珍與立法院國會助理工會與達成共識，包含承諾願意以協助以「修正動議」方式，整合助理工會所提的修法版本，送委員會一併審查。對此，青年助理質疑，工會提版本為什麼是找陳玉珍，且透過「修正動議」提出，司馬昭之心，路人皆知。

提案未撤 藍營隨時可突襲闖關

青年助理指出，國會助理法制化議題討論多年，但助理工會每年只流於形式的舉辦研討會，從未實質有提案具體行動。如果工會這次願意聆聽年輕助理、未加入工會的基層助理的心聲，他們當然願意表達，「但工會提版本要找誰提要講，不是工會提出版本再叫陳玉珍提」，且透過「修正動議」的方式提出，司馬昭之心，路人皆知。

另一助理提到，在法案確定無法撤回，隨時都可能面臨國民黨強行推動的壓力之下，將會與老闆討論提出辦公室的修法版本；他認為，國會雖然朝小野大，民進黨團怎麼表決都不會贏，但若法案可以經過委員會，民進黨立委、黨團都應該盡可能推出自己的草案，表達與國民黨團截然不同、更進步的立場。

修法背棄助理 實習生：很諷刺

跨黨派國會助理前天在立院大門集結訴求陳玉珍撤回提案，其中一位高舉「黑箱自肥」手舉牌的年輕女孩意外成為鏡頭「嬌點」。她是今年甫從台大社會工作學系畢業，立委賴瑞隆辦公室實習生的宋同學，她受訪表示，立法者制定法律保護人民，但這些委員背後沒日沒夜努力的助理們，自己的權益似乎反而沒有受到足夠的保障，「這點讓我覺得很諷刺，也讓人感到很揪心。」

宋同學也提到，面對如此高壓的環境，若連基本的工作保障都岌岌可危，不僅個人的理想會被現實消磨，家人的支持也會動搖；她擔憂，若修法方向無法落實對助理的保障，甚至因政治攻防而讓勞動環境更惡化，將會導致許多年輕人不敢投入這個行業。

甫從台大社會工作學系畢業的宋同學，今年十一月以實習生的身份踏入國會，試圖從法案源頭理解社會運作。（記者陳逸寬攝）

跨黨派國會助理前天在立法院大門集結訴求立委陳玉珍撤回「助理費除罪化」提案，國會實習生宋同學高舉「黑箱自肥」抗議標語。（資料照）

