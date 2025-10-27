自由日日shoot》藍推選前禁發民調縮短為3天 綠批方便中國介選 其心可議

國民黨立委翁曉玲提出「選罷法第五十三條修正草案」，將選前公布民調的冷靜期從十天改為三天。（資料照）

民進黨日前盤點藍白所提助長中國介選的五大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第五十三條修正草案」，將選前公布民調的冷靜期從十天改為三天。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱昨批評，國民黨提案給外界的印象，好像是不斷降低台灣的免疫力和防火牆，更便於中共影響台灣。民進黨立委吳思瑤也批評翁曉玲「其心可議」。

國民黨：有意見可提版本討論

對於綠營的質疑，翁曉玲昨不回應。國民黨內人士表示，修法內容可受公評，請民進黨不要再抹黑選罷法修法，有其他意見也可以提出修法版本，在委員會好好討論。

翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且維持禁令的國家也多限制在選前一至六日內，且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。該案於去年十二月在藍營封鎖會議室的情況下，已強勢送出內政委員會。

綠委：面對資訊流氓國家

藍卻不斷降低台灣防火牆

「中國介選在這次國民黨主席選舉，大家已經看到一個實驗，也等於是一個演習。」鍾佳濱認為，現在的選舉為何要禁止選前十天不得發布民調？就是意識到選舉在最後階段，在缺乏資訊充分查證的情況之下，很容易去引導選情。

他表示，為了避免選舉受到這些因素操作，所以訂出十天的時間。「翁曉玲要去解釋，為什麼她認為三天就足夠？」

鍾佳濱指出，台灣在面對像中國這樣一個有不良紀錄、且還持續進行的資訊流氓國家，「要怎麼去面對它來介選？國民黨郝龍斌是活生生的受害者，難不成翁曉玲認為既然有效，那就繼續強化？除去防火牆、降低台灣免疫力，更便於中國介選？」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤認為，中國介選越來越嚴重，且近年透過假民調發布影響台灣選舉公正性就好幾個案子，藉此力挺中共欽點的候選人。

吳思瑤批評，民進黨想方設法補強國安漏洞，翁曉玲卻替中國大開方便之門，其心可議。她強調，國民黨主席選舉深受中國介選所害，那就應該把這些「反國安、助介選」的法案都撤掉才對。

民進黨立委莊瑞雄強調，選舉應兼顧國安與選舉公正。如果真要縮短冷靜期，就必須同步強化查核、罰則與媒體自律，否則形同為假民調開方便之門，呼籲朝野審慎評估，勿讓修法成為中國介選的新漏洞。

