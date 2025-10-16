黃國昌爆養狗仔 查有無境外資金介入

民眾黨主席黃國昌遭踢爆「養狗仔」跟拍政府官員。國安局長蔡明彥昨表示，國安局已啟動機制調查是否有境外勢力介入。（記者廖振輝攝）

恐觸國安法 國安局長：查察是否有協力者接受指示 蒐集情資

民眾黨主席黃國昌爆出疑似「養狗仔」跟拍政府官員、與駭客合作竊取資料等爭議，國安局長蔡明彥昨受訪說，個案已由司法機關偵辦，不便評論細節；國安局針對三面向全面查察，包括警衛安全、犯罪偵辦及境外資金介入，尤其已啟動機制調查是否有境外勢力介入，牽動「國安法」第二條及第七條，即是否有協力者受境外勢力指示，蒐集相關的公務機密資訊。

請繼續往下閱讀...

立法院外交及國防委員會昨邀請蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢，蔡會前接受媒體聯訪。

已召開專案會議 強化官員維安

針對黃國昌疑似雇員跟拍政府官員，蔡明彥說，此案司法機關已啟動調查偵辦，偵查細節不適合評論。不過，國安局已從三個面向全面查察，第一是警衛安全，因為跟拍可能涉及政府官員安全，因此他已召開專案會議，特別請警政署長張榮興針對政府官員的安全隨扈、司機加強勤教警覺意識。假若注意到跟拍行為，必須第一時間通報，警方也會快速排除跟拍行為。另也會請警政署針對官員公署及職務宿舍周邊加強安全巡查。

蔡明彥指出，第二是犯罪偵辦，因為跟拍可能有涉及「刑法」妨害秘密罪，以及「個資保護法」非法收集個人資料罪，這部份尊重司法調查。

至於第三部分，蔡明彥強調，國安局已經啟動機制瞭解是否有境外資金介入，特別要注意有無境外勢力去牽動到「國安法」的第二條及第七條，即由境外勢力來指示境內的相關協力者，蒐集相關的公務機密資訊。假如有相關事證，國安局會提供給司法單位進一步偵辦。

中國駭客攻擊政府 每天280萬次

另就駭客部份，蔡明彥說，中共現在已出現「公私協力」的侵駭方式，包括中國公安部、國安部，以及其湖北網軍、福建網軍，配合APT等各種網路侵駭團體，對台灣網路侵駭頻次非常高。

蔡明彥重申，政府單位每天遭受中共二八〇萬次侵駭攻擊，手法上也有「Hack and Leak」，即駭侵後竊取資訊在網路上、暗網上散布，將相同文件不斷改寫、散布，讓民眾失去對政府資安的信心。

蔡明彥說，國安情報機關有資安協作機制，對於這種網路侵駭的狀況，都會進行必要的溯源及攔阻，所以即使每天高頻次網路侵駭，幾乎都是全部攔截下來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法