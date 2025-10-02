華沙安全論壇 美退將：北約32國應聯合對台軍售

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將（中）上月卅日應邀出席華沙安全論壇，與前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役上將布里德羅佛（右）、美國海軍退役少將蒙哥馬利（左）及歐洲安全專家對談。（圖擷取自華沙安全論壇官方頻道）

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）週二在華沙安全論壇與我國防部情次室次長謝日升中將同台時直言，歐洲不能只抱持「俄羅斯優先」思維，必須同時布局印太。他警告，中國最有可能對台採取的不是全面武力犯台，而是「灰色地帶結合網攻與經濟脅迫」的混合戰，尤其能源供應的脆弱性將迅速引爆全球連鎖危機。他主張，北約卅二國應聯合決議對台軍售，提前部署彈藥與物資，進一步攜手合作，提升與台聯訓。

蒙哥馬利促提升與台聯訓

蒙哥馬利分析，中國可透過外交壓力或軍事封鎖方式，迫使卡達等國家停止輸送液化天然氣（LNG），讓台灣在數週內失去一半電力供應；屆時台灣將面臨艱難抉擇，該優先維持民生用電或確保半導體產能。他指出，若台積電、聯電等停擺，不僅台灣受害，歐洲也將陷入嚴重經濟衝擊，甚至引發全球性衰退。他強調，中國若以此手段，在不直接開戰的情況下壓迫奪取台灣，將重創世界經濟。

蒙哥馬利呼籲，歐洲應發揮自身優勢協助台灣，包括反制假訊息、網路攻擊與基礎設施防護。他並直指最核心問題在於軍售：目前美國承擔幾乎全部對台軍售，歐洲國家卻因畏懼中國報復而裹足不前。他批評，這種心態與二〇二二年初歐洲對援助烏克蘭的猶豫如出一轍，最後付出更高代價。他主張，北約應集體決議對台軍售，卅二國一起做，中國難以逐一施壓，歐洲企業也能因此受益。

蒙哥馬利並指出，美國國會已明文要求軍方與台灣展開聯合訓練，五十年來卻始終忽視。他強調，台灣的防衛準備的時間窗口只有數年，歐美攜手合作，才能讓台灣撐到友盟援軍抵達。

前北約最高盟軍統帥、美空軍退將布里德羅佛則強調，西方國家的對台政策每天都被依據「烏克蘭戰事」所書寫，他示警各國，敵人所關注的是西方的行動而非聲明，美歐必須維持戰略核嚇阻、恢復戰術核嚇阻，並重建「北約外」的常規嚇阻能力，同時強化灰色地帶威脅的應對。

謝日升：願分享資訊戰經驗

謝日升也說，台灣已投入大量預算強化機動防禦系統、無人機與資安基礎設施，也願意與歐洲分享對抗資訊戰的經驗。他強調，歐洲在支援烏克蘭同時，若能協助台灣，不僅可阻止印太爆發戰火，更是守護歐洲自身安全的具體作為。

