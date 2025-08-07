政院吞普發現金？立委：勿違反憲政體制、財政紀律

民進黨立委沈伯洋表示，民進黨先前反對普發現金的主因，是立法院不能做增加預算的決定，否則違反憲政體制及財政紀律。（資料照）

2025/08/07 05:30

無差別普發恐讓資源配置失當 若排富則不符「還稅於民」

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅，行政院研議修正特別條例，但對於是否普發現金、納入「排富條款」，民進黨內浮現不同意見。民進黨立委指出，普發必須有清楚的政策論述，不應違反憲政體制及財政紀律；無差別普發恐讓資源配置失當，但若排除繳稅較多的人也不符合「還稅於民」。

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吳思瑤：普發？排富？尚未定案

立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，對於特別條例要怎麼修，或者是否普發現金、有無排富等，黨內目前都還在討論，皆尚未定案。風災特別條例需要錢，未來擴大產業因應對等關稅的部分也可能要加碼，現在要給行政部門一些時間，盤點相關財政預算，才能回答普發現金在餘裕上能做到什麼程度。

沈伯洋：應回歸到政策辯論層面

民進黨立委邱志偉說，許多民眾期待普發現金，很多人詢問何時發放？但不同選區的意見有所差異，例如非都會區、鄉村地區的平均所得相對較低，對這筆現金的需求也會更強烈。

民進黨立委沈伯洋則說，民進黨先前反對的主因，是立法院不能做增加預算的決定，否則違反憲政體制及財政紀律；至於行政院是否普發現金，應回歸政策辯論層面，目前台灣的經濟成長數據顯示沒有刺激需求，但若考量關稅可能造成的通膨衝擊，或是天災造成的損害，或許能找到論述切入點。

至於普發現金是否排富？吳思瑤認為，既然是普發現金就不該排富，因為這需要部分舉債、部分運用歲計賸餘，而歲計賸餘最大的貢獻來自稅繳得多的人，若繳的多反而被排掉，「請問這還是『還稅於民』嗎？」但這仍待黨內凝聚共識、整合意見，也必須符合憲法程序。

邱志偉：可對弱勢族群額外加碼

邱志偉提醒，如果是無差別的普發，多發給有錢人一萬元的意義不大。他建議行政院決定普發現金，應該要適度地排富，或針對所得較低的弱勢族群額外加碼，讓真正需要幫助的人獲得更多資源。

沈伯洋則認為，這是技術性問題，取決於政策切入點。若普發現金是為了因應關稅衝擊，所有人都可能受影響；若是為了照顧弱勢，排富就是一個合理的選擇。

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