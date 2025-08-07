為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院吞普發現金？立委：勿違反憲政體制、財政紀律

    民進黨立委沈伯洋表示，民進黨先前反對普發現金的主因，是立法院不能做增加預算的決定，否則違反憲政體制及財政紀律。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋表示，民進黨先前反對普發現金的主因，是立法院不能做增加預算的決定，否則違反憲政體制及財政紀律。（資料照）

    2025/08/07 05:30

    無差別普發恐讓資源配置失當 若排富則不符「還稅於民」

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅，行政院研議修正特別條例，但對於是否普發現金、納入「排富條款」，民進黨內浮現不同意見。民進黨立委指出，普發必須有清楚的政策論述，不應違反憲政體制及財政紀律；無差別普發恐讓資源配置失當，但若排除繳稅較多的人也不符合「還稅於民」。

    吳思瑤：普發？排富？尚未定案

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，對於特別條例要怎麼修，或者是否普發現金、有無排富等，黨內目前都還在討論，皆尚未定案。風災特別條例需要錢，未來擴大產業因應對等關稅的部分也可能要加碼，現在要給行政部門一些時間，盤點相關財政預算，才能回答普發現金在餘裕上能做到什麼程度。

    沈伯洋：應回歸到政策辯論層面

    民進黨立委邱志偉說，許多民眾期待普發現金，很多人詢問何時發放？但不同選區的意見有所差異，例如非都會區、鄉村地區的平均所得相對較低，對這筆現金的需求也會更強烈。

    民進黨立委沈伯洋則說，民進黨先前反對的主因，是立法院不能做增加預算的決定，否則違反憲政體制及財政紀律；至於行政院是否普發現金，應回歸政策辯論層面，目前台灣的經濟成長數據顯示沒有刺激需求，但若考量關稅可能造成的通膨衝擊，或是天災造成的損害，或許能找到論述切入點。

    至於普發現金是否排富？吳思瑤認為，既然是普發現金就不該排富，因為這需要部分舉債、部分運用歲計賸餘，而歲計賸餘最大的貢獻來自稅繳得多的人，若繳的多反而被排掉，「請問這還是『還稅於民』嗎？」但這仍待黨內凝聚共識、整合意見，也必須符合憲法程序。

    邱志偉：可對弱勢族群額外加碼

    邱志偉提醒，如果是無差別的普發，多發給有錢人一萬元的意義不大。他建議行政院決定普發現金，應該要適度地排富，或針對所得較低的弱勢族群額外加碼，讓真正需要幫助的人獲得更多資源。

    沈伯洋則認為，這是技術性問題，取決於政策切入點。若普發現金是為了因應關稅衝擊，所有人都可能受影響；若是為了照顧弱勢，排富就是一個合理的選擇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播